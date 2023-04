Michael Wendler: Comeback geglückt – er ist wieder da

Die Geschichte um Michael Wendler wird immer skurriler. Nachdem RTL Zwei erst eine Dokumentation über den einstigen Schlagerstar und seine schwangere Frau Laura Müller ankündigte und nach heftiger Kritik wieder cancelte, versuchte sich der 50-Jährige wieder als Corona-Kritiker auf Twitter.

Verständlich: Schließlich hatte Michael Wendler kurz vor der Doku-Verkündung erklärt, dass er seinen Telegram-Account lieber ruhen lassen wolle. Ohne Telegram scheint es Michael Wendler aber wohl etwas langweilig geworden zu sein. Verständlich, nur Twitter und Only Fans können einen Wendler wohl einfach nicht ausfüllen.

Michael Wendler gibt sein Facebook-Comeback

Und so gab der „Egal“-Sänger jetzt sein Comeback auf Facebook bekannt. Auf der Social-Media-Plattform teilte der Wendler in der Nacht zu Freitag gleich zwei Fotos. Eines von zwei kleinen Schühchen, einem Teddybären und einer Babydecke. Und ein anderes, auf dem der Wendler grimmig in die Kamera schaut. Dazu gibt es den Schriftzug „Egal, was die anderen sagen“. Dazu schreibt Wendler: „Hallo Fans und Freunde. Ich bin zurück auf Facebook. Good morning in the morning.“

Es ist das erste Posting von Michael Wendler seit dem 14. Oktober 2020. Die Fans auf Facebook jedenfalls freuen sich über die Rückkehr des Schlagerstars. „Oh, wie schön, wieder von dir zu hören. Willkommen zurück. Ich wünsche euch eine schöne restliche Schwangerschaft“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin.

+++ Laura teilt Foto aus der Schwangerschaft +++

Eine andere ergänzt: „Super, endlich! Wir haben schon lange darauf gewartet!“ Und ein dritter Fan jubelt: „Dann hoffe ich mal, du bleibst auch. Miss you, vor allem deine Musik und die Auftritte. Alles Gute für die Schwangerschaft.“

Dass an dieser Stelle keine Kritik kommt, ist wenig überraschend. So hat Michael Wendler die Kommentare unter seinen Fotos eingeschränkt. Ob die Rückkehr zu Facebook noch mehr zu bedeuten hat, ist allerdings unklar. Eine TV-Show dürfte nach dem Aus bei RTL Zwei jedoch nicht wahrscheinlicher geworden sein.