Michael Wendler: Laura Müllers Babygeständnis – „Mir war es total egal“

Sie ließen die erste große Babybombe des Jahres platzen. Lange hatten die Fans spekuliert, sogar ein Prank (wir erinnern uns an Matthias Distels Freundin Nina) hatte das Thema schon in die Öffentlichkeit gerückt, doch nun ist es endlich offiziell bestätigt: Laura Müller und Michael Wendler werden Eltern. Die 22-Jährige erwartet ein Baby von ihrem 28 Jahre älteren Partner.

Hach, ist das schön. Wäre da nicht … ja, wäre da nicht die Sache mit „Only Fans“. Denn schnell war klar: Das Kind soll Geld abwerfen. Und das schon bevor es überhaupt geboren ist. Im Zuge der Schwangerschaftsverkündung verwiesen die Wendlers auf ihren Account auf der Erotik-Plattform „Only Fans“. Für einen nicht ganz so kleinen Obolus können sich Fans dort den Babybauch von Laura Müller ansehen. Hach, wie romantisch.

Michael Wendler und Laura Müller bekommen ein Baby

Ein paar wenige Informationen gibt es von Michael Wendler und Laura Müller dann aber doch noch für umme. So teilte Laura Müller am frühen Montagmorgen (13. Februar) ein Foto in ihrer Instagram-Story, das sie am Strand zeigt. Verträumt schaut die junge Frau auf ihren sichtlich gewachsenen Bauch. Ganz zeigen will sie ihn aber dann scheinbar doch nicht. Geschickt legte sie ein Umfrage-Tool auf die Babykugel. Ob es ein Junge oder ein Mädchen werde, ließ sie ihre Fans dort abstimmen.

So funktioniert „Only Fans“:

„Only Fans“ ist eine Onlineplattform ähnlich wie Instagram, bei der User ihre Bilder hochladen können. Anders als bei Instagram müssen die User jedoch für das Abonnement der Fotos oder Videos bezahlen. Zudem handelt es sich vornehmlich um Bildmaterial aus dem erotischen Segment. Die Preise legen die jeweiligen Anbieter selber fest. Ein Monatsabo bei den Wendlers kostet beispielsweise 34,99 US-Dollar.

Eine Frage, die sie selbst nicht wirklich beschäftigt habe, so Müller. „Was denkt ihr, welches Geschlecht unser Baby hat? Mir war es total egal, weil Gesundheit das Wichtigste ist. Wir wissen es schon eine ganze Weile“, schreibt die 22-Jährige bei Instagram.

Und auch zu ihrem Göttergatten lässt Laura noch ein, zwei Sätze fallen: „Viereinhalb Jahre ein Paar, zweieinhalb Jahre verheiratet und jetzt ist unser größtes Glück unterwegs. Themen rund ums Baby NUR bei Subscriptions.“ Ja, es wird immer romantischer. Laura verhökert ihre Babybauchfotos nämlich nicht nur bei „Only Fans“, sondern bietet nun auch noch via Instagram für schlappe elf Euro im Monat, mehr über das Kind zu erfahren. Man will sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn das Baby erst mal da ist.