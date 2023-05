Michael Wendler: Warum Laura sich umgehend distanzieren muss – ein Kommentar

Was mussten wir in den letzten Wochen und Monaten nicht alles von Michael Wendler lesen. Auf dem Gipfel seiner Karriere angekommen, legte der Sänger eine beispiellose Talfahrt hin. RTL nahm ihn wegen widerlicher Aussagen im Rahmen der Corona-Pandemie aus seiner Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, im Anschluss folgten krude Thesen via Telegram, abstruse Interviews und zu guter Letzt verkaufte der Wendler auch noch zusammen mit seiner Partnerin Laura Müller Nacktaufnahmen beim Erotik-Portal „Only Fans“.

Ob Laura sich das so vorgestellt hatte? Vermutlich nicht. Schließlich lief anfangs alles wie im Märchen. Als junge Frau verliebte sie sich in den deutlich älteren Schlagerstar. Die Geschichte läuft in allen Medien, sie landet in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“, sorgte mit ihren Nacktaufnahmen für einen Rekordkurs beim Männermagazin „Playboy“. Doch mit dem Absturz ihres Mannes folgte auch der eigene. Drei Gründe, warum Laura sich sofort vom Wendler distanzieren sollte – ein Kommentar.

Michael Wendler und Laura Müller erwarten erstes Baby

Grund 1: Das liebe Geld

War Laura Müller vor einigen Monaten noch ein beliebtes Werbegesicht und gefragte Influencerin, haben die Eskapaden ihres Mannes mittlerweile auch auf sie abgefärbt. Erst zuletzt verlor die 22-Jährige einen lukrativen Werbedeal ob der kruden Theorien von Michael Wendler. Was war passiert? Die schwangere Laura machte Werbung für eine Babybadewanne. Als sie jedoch Kunden beschwerten und das Unternehmen auf das Verhalten von Michael Wendler aufmerksam machten, beendete man laut „Bild“ die Geschäftsbeziehung.

Und auch lukrative TV-Deals werden für Laura mit dem Wendler an ihrer Seite eher schwer zu ergattern sein. Man denke nur an die geplante Schwangerschafts-Doku mit RTL Zwei, die der Sender nur einen Tag nach Verkündung schon wieder cancelte, weil der Protest zu groß war.

Grund 2: Sorge vor Ausschreitungen

Michael Wendler will im kommenden Jahr wieder auf Tour gehen. Das kündigte der Sänger zuletzt groß auf Twitter und Facebook an. Wo der Wendler seine Konzerte spielen will, verriet er zwar noch nicht. Schnell wurden aber Stimmen laut, die vor diesem Schritt warnen. So wollte Mallorca-Star Krümel den Wendler eigentlich für das Opening ihres Stadl auf der Balearen-Insel buchen. Der Deal kam nicht zustande, trotzdem rollte ein riesiger Shitstorm über die 50-Jährige hinweg.

„Ich habe so viele Bedrohungen bekommen, was die alles mit mir machen wollten, falls der auftritt. Ich glaube, wenn er bei uns aufgetreten wäre, hätten wir massig Security gebraucht, alleine um ihn zu beschützen“, berichtet Krümel im Gespräch mit dieser Redaktion. Sie fürchtet gar Ausschreitungen vor den Hallen, wenn der Wendler dort spielen würde. Sicherlich keine gute Umgebung für Laura und ihr Baby, sollte sie ihren Mann zu den Auftritten begleiten.

Michael Wendlers krude Aussagen

Grund 3: Die absurden Aussagen von Michael Wendler

So sorgte Wendler nicht nur mit der Aussage „KZ Deutschland“ für Furore. Zwar versuchte sich der Sänger später rauszureden, erklärte, dass er die KZ als Abkürzung für Krisenzentrum verstanden haben wolle, glauben wollte ihm das aber keiner. Dazu kommt, dass Wendler zwar mit seinem Telegram-Kanal abgeschlossen hat, nicht aber seine kruden Aussagen.

Auf Twitter schießt Wendler immer noch gegen die Regierung, feiert Donald Trump und die Freilassung von „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg. Eine Rehabilitierung des Sängers wird so auch in Zukunft nur schwer möglich sein.