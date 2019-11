Michael Wendler und Laura wagen den großen Schritt – „Wir...“

Machen sie das wirklich? Schon über ein Jahr sind Michael Wendler und Laura Müller nun ein Paar. In der Öffentlichkeit zwar bisweilen verhöhnt, haben die beiden den Kritikern aber gezeigt, dass ihre Liebe die Negativschlagzeilen aushält. Jetzt sieht es sogar ganz danach aus, als planten der Schlagersänger und seine junge Freundin etwas Großes.

Auf Instagram feiert Laura sich und Michael Wendler, lobt ihren Schatz in den höchsten Tönen und verrät obendrein ein Detail ihrer Beziehung, das vielleicht irgendwann abzusehen war, jedoch nicht so schnell.

Michael Wendler und Laura wagen sie den nächsten großen Schritt

Michael Wendler und Laura sind immer noch so verliebt. Foto: imago images / Revierfoto

Für Michi schreibt die 19-jährige Laura nun diese Worte: „Schon über ein Jahr teilen wir uns ein gemeinsames Leben und ich liebe es! Du bist mein Leben und der Mann meines Herzens, mein Traummann!“

Und dann geht sie ins Detail, beschreibt Michael Wendlers Vorzüge, sagt, was genau sie an diesem Mann so fasziniert: „Ich liebe deine humorvolle Art und dein liebevolles Lächeln, deine strahlenden Augen, die mich groß anschauen.“

--------------------

Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Wendler von Claudia

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Das Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen das Camp

---------------------

Laura Müller überrascht mit Geheimnis

Bis dahin nichts Ungewöhnliches, haben Michael Wendler und seine Influencer-Freundin doch schon öfter über den jeweils anderen öffentlich geschwärmt. Doch dann fügt Laura noch hinzu:

„Mit Dir an meiner Seite ist alles schön und es wird alles noch viel schöner. Wir starten in unsere gemeinsame Zukunft und aaaaahhhh ich weiß, dass alles, was wir uns wünschen, in Erfüllung geht.“

------------------------------------

Michael Wendler: Hochzeit mit Laura?

Was genau wünschen sich die Zwei denn? Denken sie ernsthaft daran, Nägel mit Köpfen zu machen und bald schon vor den Traualtar zu treten?

Michael Wendler und Laura Foto: imago images / Chris Emil Janßen

Eigentlich erwähnte Michael Wendler ja unlängst, dass er Laura gerne in Las Vegas heiraten würde, sie jedoch noch zu jung sei, um in den Vereinigten Staaten mit Champagner anstoßen zu können (mehr dazu hier >>>) . In den USA ist der Verzehr von Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt.

Michael Wendler - Einer liebt immer mehr (Offizielles Video)

Sieht also ganz danach aus, als hätte es sich der Wendler mit der Wüstenstadt doch noch mal überlegt. Vielleicht also doch bald ein Traum in Weiß in heimatlichen Gefilden?