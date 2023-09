Michael Wendler und Laura Müller haben irren Plan – DAMIT hat wohl niemand gerechnet

Kaum ist Michael Wendler mit neuem Podcast und neuer Musikankündigung zurück, reißen die Schlagzeilen um den Schlagerstar nicht ab.

Der Sänger wollte sein Bühnen-Comeback eigentlich 2024 bei einem Event auf Kreta feiern, doch aufgrund seiner kruden Äußerungen zur Bundesregierung sprangen nicht nur andere eingeladene Stars ab, das Event wurde kurzerhand sogar komplett abgesagt.

Nur kurze Zeit später machte Michael Wendler eine große Ankündigung – sein Comeback findet nun am 4. Mai in Zürich statt. Das ist auch gleichzeitig sein Tour-Auftakt.

Jetzt steht darüber hinaus fest, wer ihn dabei alles begleiten wird.

Michael Wendler und Laura Müller: Irrer Europa-Plan

In Folge 3 ihres Podcasts „Die Wendlers“ sprechen Michael und seine Frau Laura Müller nun über die anstehende Europa-Tour. Die beiden verweilen aktuell in Florida, wo sie ihren festen Wohnsitz haben. Michael: „Mein Auftaktkonzert am 4. Mai 2024 ist jetzt in Zürich. Ich freue mich sehr, es ist eine große Location mit vielen Plätzen. Die Frage ist: Laura, bist du dabei?“, fragt der 51-Jährige seine junge Frau und Mutter seines Sohnes Rome.

Und für Laura Müller steht fest: „Auf jeden Fall, mit Rome! Ich freue mich schon darauf, ihm Europa zu zeigen.“ Damit hatten wohl nicht alle Fans gerechnet, schließlich ist so eine Tour nicht gerade stressfrei – schon gar nicht für ein elfmonatiges Kind, das der Kleine bis dahin sein wird.

Doch die Neu-Mama hat schon genaue Vorstellungen von der Zeit in Europa und hofft, dass Rome bis dahin sogar schon laufen kann. „Jedes Baby oder Kind ist ja anders. Aber wird schon toll, wenn wir beide mit einem Travel-Buggy durch Europa ziehen.“ Und auch Schnitzel, Spätzle und Co. dürfen bei den Wendlers dann nicht fehlen.

Seine Fans bekommen 2024 nach vier Jahren Konzertpause also nicht nur Michael Wendler selbst zu Gesicht: „Ihr werdet uns auf jeden Fall zu dritt sehen!“

