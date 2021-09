Michael Wendler: Oliver Pocher plant DAS – Fans sind Feuer und Flamme

Michael Wendler und Oliver Pocher. Freunde werden diese beiden wohl nicht mehr. Ganz voneinander ablassen können sie aber anscheinend auch nicht. Wie tief verankert die Hass-Liebe der beiden zueinander ist, zeigt Oliver Pocher jetzt auf Instagram mit einem skurrilen Vorschlag.

Nachdem Oliver Pocher und Michael Wendler bereits im großen TV-Duell gegeneinander angetreten waren, schwebt Pocher nämlich bereits eine neue Idee vor – und die sorgt bei seinen Fans jetzt schon für Begeisterung.

Michael Wendler und Oliver Pocher. Foto: IMAGO / Future Image

Michael Wendler sorgt bei Oliver Pocher für Gesprächsstoff

Auf seinem Instagram-Profil, hier folgen dem Comedian immerhin 2 Millionen Fans, veröffentlichte Oliver Pocher eine Umfrage.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 geboren

Der 49-Jährige ist seit 2020 mit der 21-Jahre jungen Laura Müller verheiratet

Die Beziehung mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg beendete Michael Wendler nach 11 Jahren Ehe

In der Vergangenheit machte der Sänger vor allem mit seinen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auf Telegram auf sich aufmerksam

Zuletzt wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger in Deutschland erlassen

„Sollte ich das Wendler Haus mit den or(i)ginal Wendler Handtüchern kaufen?”, fragt er. Im Hintergrund zu sehen: Der Ausschnitt eines Badezimmers, inklusive lila Frottee-Tücher mit dem Konterfei des Wendlers darauf. Hintergrund: Der Wendler versucht aktuell das Haus in Cape Coral in Florida loszuwerden, in dem er und Ehefrau Laura Müller gemeinsam wohnen. Wohin es ihn danach ziehen soll? Bislang unklar.

Mehr zu Michael Wendler

Michael Wendler verkauft Haus in Florida – wird Oliver Pocher jetzt sein Nachmieter?

Wie dem auch sei. Von der Hauskauf-Idee Pochers jedenfalls sind die Fans begeistert. Eine Stunde nach der Veröffentlichung sind sich die Fans bereits einig: 75 Prozent stimmen für „Ja”. Eine klare Antwort auf die Frage des 43-Jährigen, der schon in der Vergangenheit gerne auf Social-Media gegen den einstigen Schlager-Sänger austeilte.

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer

Anschließend arbeitete der Comedian beim Musiksender VIVA

Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert

Mit Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne

Im Jahr 2019 heiratete er Amira Aly – die beiden haben zwei gemeinsame Söhne

Durch die Parodien von Michael Wendler entstand ein Hype um den Komiker

Bleibt abzuwarten, ob Oliver Pocher seine Überlegung wirklich in die Tat umsetzt und das Wendler-Domizil kauft.

Michael Wendler ist nicht der einzige Promi, den Oliver Pocher gerne mal durch den Kakao zieht. Gegen diesen Kult-Star teilte der Comedian sogar öffentlich im TV aus.

Ups! Da hat sich aber jemand gehörig daneben gegriffen. Statt mit Oliver Pocher ließen sich seine Fans mit IHM ablichten.