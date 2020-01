Michael Wendler: Jetzt ist es offiziell – er und Laura werden...

Das hat gerade noch gefehlt! Es vergeht kaum ein Tag, an dem Michael Wendler und seine Laura Müller nicht mit schrägen Neuigkeiten in der Öffentlichkeit steht. Nach seinem Skandal-Penis-Bild und ihrem Playboy-Shooting folgt jetzt ausgerechnet auch noch das!

Michael Wendler und Laura werden ihre Fans noch intensiver an allem teilhaben lassen, was ihnen lieb und teuer ist. Sprich: Das Paar plant etwas Großes im TV.

Michael Wendler: Jetzt ist es offiziell – neue Doku-Soap

Auf Instagram macht der Schlagerstar eine erste Andeutung darauf, was seine Fans in den kommenden Wochen erwarten können. „In wenigen Wochen startet die brandneue Doku-Soap“, schreibt der Florida-Liebhaber in seiner Insta-Story – dazu Kameras im Hintergrund und ein Strahlelächeln.

Michael und Laura drehen demnach gerade erneut Real-Life-Bewegtbilder. Erst vor wenigen Tagen überraschte das Paar mit der Doku „Wendler, Laura, Claudia - der DJ und die Frauen“ auf TVnow. Jetzt wird es also noch weitere Einblicke in das Liebesleben der beiden geben.

Michael Wendler und Laura haben Großes vor im TV: Foto: Instagram/ Michael Wendler

Viel nackte Haut im „Sommerhaus der Stars“

Schon ihr TV-Auftritt im „Sommerhaus der Stars“ im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie die zwei vor den Kameras zusammen ticken. Bereits damals wurde der Zuschauer mit viel nackter Haut und Kuscheleinheiten medial versorgt.

Michael Wendler: Konzert in Oberhausen

Michael Wendler gibt 2020 wieder in Oberhausen ein Konzert. Foto: imago images

Und auch was die wendlersche Musik betrifft, die in letzter Zeit bekanntermaßen eher in den Hintergrund gerückt war, gibt es Neuigkeiten: Denn schon am 2. Mai will Michael Wendler wieder in Oberhausen in der Turbinenhalle seine Stimme zum Besten geben.

Ob dann wohl auch Laura Müller wieder auf der Bühne moderiert wie beim letzten Konzert seiner Tour 2019?

Weitaus mehr Erfahrung als beim letzten Mal, sich vor großem Publikum zu präsentieren, dürfte die 19-Jährige ja mittlerweile definitiv gesammelt haben…