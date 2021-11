Michael Wendler und Laura Müller: DAMIT wollen sie jetzt Geld verdienen – „Ja, ihr habt richtig gehört“

Um Michael Wendler und Laura Müller war es einige Zeit lang ruhig geworden. Nachdem vor allem Michael Wendler mit seinen Ansichten zur Corona-Pandemie ordentlich für Furore sorgte, meldete sich vor Kurzem seine Frau Laura Müller auf Instagram mit einem Taschen-Verkauf bei ihren Fans.

Die 21-Jährige verkaufte ihre Luxustaschen um so anscheinend das Familieneinkommen aufzubessern. Jetzt folgt der nächste Schlag – wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story bekannt gab, will sie jetzt einen Onlyfans-Account eröffnen.

Michael Wendlers Frau Laura Müller lässt die Bombe platzen

Es ist eine echte Sensation – nachdem Laura Müller bereits für den Playboy posierte, will sie sich jetzt auch im Internet nackig machen und dafür noch ordentlich Geld kassieren.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

„Ich habe heiße News für euch heute, denn der Micha und ich sind ab sofort bei Onlyfans zu finden.“, erzählt sie.

Laura Müller und Michael Wendler machen Onlyfans-Account auf

Für alle Ungläubigen bestätigt sie dann noch einmal: „Ja, ihr habt richtig gehört.“.

Dann verrät sie, auf was sich ihre Fans freuen dürfen: „Erwartet private, intime Momente“. Na, wenn das mal nicht verlockend klingt. Auf der Internetseite können Fans kostenpflichtig Fotos und Videos einsehen, meist einen erotischen Hintergrund haben.

Sie wären nicht die ersten Stars, die mit der Plattform Geld verdienen. Einer, der bereits seit längerem das Geschäftmodell für sich entdeckt hat, ist der ehemalige „Promis unter Palmen“-Teilnehmer Bastian Yotta. Und auch bei Schlagersängerin Vanessa Mai hoffen weiterhin viele ihrer Fans auf einen „Onlyfans“-Account. Bislang ging dieser Wunsch allerdings noch nicht in Erfüllung.

Wie offen sich vor allem Michael Wendler zukünftig zeigen wird und wie viel nackte Haut man am Ende wirklich sieht, bleibt abzuwarten. Klar dürfte allerdings sein, dass bei dieser Vorlage Oliver Pocher samt Bildschirmkontrolle nicht weit sein dürfte. (sj)