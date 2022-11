Michael Wendler: Promi prophezeit – „Laura ist bald wieder auf dem Markt“

SIE waren die Lieblinge der Presse: Laura Müller und Michael Wendler. Als sich der Schlagerstar und die damals 18-Jährige 2019 auf einem Konzert kennenlernten, rechnete wohl niemand damit, dass diese Beziehung länger als ein Jahr halten würde. Es hagelte Hohn und Spott für das ungleiche Paar. Doch auch drei Jahre später sind Michael Wendler und seine Laura zusammen.

Nicht nur das, die beiden sind sogar verheiratet, leben zusammen in den USA. Und doch: Immer noch gibt es Menschen, auch Kollegen aus der Showbranche, die an der Beziehung zweifeln. So auch Komiker Mario Barth.

Mario Barth scherzt über Michael Wendler

Der ließ sich zuletzt für Instagram filmen, wie er Scherze mit seinem Publikum machte. Er habe einst ein Video von seinem Auftritt bei der Sex-Video-Plattform Youporn hochgeladen. Dies sei aber direkt gesperrt worden. Der Algorithmus habe erkannt, dass er nicht nackt sei, scherzte der 50-Jährige und kam so auf die Idee, seinen nächsten Auftritt nackt zu absolvieren.

Den könne man dann ja auch bei „Only Fans“ zeigen, witzelte Barth und baute so die Brücke zu Wendler und seiner Laura. „Da ist doch hier die vom Wendler. Wo wohnt der jetzt eigentlich? Im Wohnmobil? Wo ist der“, lachte Bart hämisch.

Der Komiker weiter: „Armer Kerl. Laura ist auch bald wieder auf dem Markt.“ Fies. Denn bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass es zwischen Wendler und seiner Frau kriselt. Im Gegenteil: Auf Instagram teilt die 22-Jährige immer wieder mal Fotos und Videos von sich und ihrem deutlich älteren Partner. Und darauf wirken die beiden noch so verliebt wie am ersten Tag. Ob die beiden jedoch jemals wieder nach Deutschland kommen, ist unklar. Ein Auftritt im 17. Bundesland jedenfalls scheint geplatzt.

So sollen gleich mehrere Veranstalter auf Mallorca Interesse an einem Auftritt des Mannes angemeldet haben, der mittlerweile nur noch mit absurden Theorien zum Coronavirus und aktueller Politik auf Telegram auffällt. Die Forderungen des Sängers seien aber kaum zu stemmen.