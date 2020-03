Michael Wendler ist gezwungen, die Karriere zu beenden – der traurige Grund

Ein Kommentar

Michael Wendler ist derzeit in aller Munde. Für den Sänger hätte es in letzter Zeit kaum besser laufen können - zumindest markentechnisch. Die Penis-Affäre. Die Playboy-Pics. Lauras „Let's Dance“-Teilnahme. Der öffentliche Streit mit Comedian Oliver Pocher. Dazu die super-erfolgreiche Show in der RTL-Primetime. Der Wendler, wie er sich selbst gern und ungeniert in der dritten Person nennt, ist aktuell Diskussionsthema Nummer 1 in Deutschland.

Doch was zuletzt fast in Vergessenheit geriet: Michael Wendler ist von Beruf weder Witzfigur noch „Mann von...“. Er ist eigentlich Sänger. Zumindest ist das in seinem Wikipedia-Eintrag so nachzulesen. Zu interessieren scheint das jedoch kaum noch jemanden. Es ist mittlerweile einfach „Egal“ (Na, hast du jetzt einen Ohrwurm? Gern geschehen!)

Michael Wendler steht zwischen Billie Eilish, Lady Gaga und The Weekend

Dabei war der Wendler mit seiner Musik mal echt erfolgreich, sein Song „Sie liebt den DJ“ ging durch die Decke, wird noch heute auf jeder Schlagerparty rauf und runter gespielt.

Egal

Doch viel mehr kam nach dem Superhit nicht. Bis jetzt. Der Song „Egal“ aus dem 2017er-Album „Flucht nach vorn“ ist auf dem besten Wege, „Sie liebt den DJ“ den Rang abzulaufen. „Egal“ ist in den Top 10. Der Wendler zwischen Weltstars wie Lady Gaga, The Weekend und Billie Eilish.

Michael Wendler: 'Egal' bald erfolgreicher als 'Sie liebt den DJ'

Michael Wendler: Sein Song 'Egal' steigt in den Charts immer weiter. Foto: wendler.michael /Instagram

Jetzt ist er endlich da, wo er sich selber sieht. An der Spitze der deutschen Musiklandschaft. Doch freuen kann sich Michael Wendler darüber nicht.

Denn nur dank Oliver Pocher wurde aus dem „Sie liebt den DJ“-Sänger der „Egal“-Sänger. Wobei das hier durchaus wörtlich genommen werden kann. Was Michael Wendler singt, ist uninteressant. Entscheidend ist, was Pocher daraus macht.

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2018 ist er mit Laura Müller zusammen

Das Paar wohnt in den USA

Der Erfolg kam nicht aufgrund der Qualität der Songs, er kam weil Oliver Pocher ihn parodiert hat. Ein Dilemma aus dem Michael Wendler vermutlich nicht mehr herauskommen wird.

Michael Wendler: Der Erfolg kam dank Oliver Pocher

Ihm ist das durchaus bewusst. Auf Instagram schrieb er sogar: „'Egal' darf nicht erfolgreicher werden als 'Sie liebt den DJ'... Das verfolgt mich mein Leben lang.“

Auf die 1 der Schlager-Charts hat es der Wendler schon geschafft. Foto: wendler.michael /Instagram

Sorry, Michael, das wird nicht mehr aufzuhalten sein, „Egal“ steigt nahezu stündlich.

Michael Wendler hat sich bei RTL völlig blamiert. Foto: imago images

Der Wendler hat die Hoheit über seine eigenen Songs verloren. Das Schlimmste und Traurigste, was einem Künstler passieren kann. Konsequenterweise muss er seine Gesangskarriere jetzt beenden.

Die Tantiemen bleiben ihm, das ist ein Trost. Vielleicht findet sich auch noch die ein oder andere TV-Show. Und zur Not hat er ja immer noch seine Laura. Peinlicher als die Show am Sonntagabend kann es für den Wendler jetzt wohl eh nicht mehr werden.

Zoff mit Laura Müller vor laufender Kamera

