Michael Wendler: Große Trauer bei Laura Müller – „Ihre Eltern haben...“

Michael Wendler und seine junge Freundin Laura Müller scheinen derzeit nicht zur Ruhe zu kommen. Das Paar steht im ständigen Rampenlicht. Jeder Schritt der beiden wird beobachtet. Ob öffentlich bei „Let's Dance“, beim Spaziergang durch Köln oder in ihrer Wahlheimat Florida.

Es ist keine leichte Zeit, die Michael Wendler und Laura Müller durchmachen müssen. Und auch ihre Vergangenheit holt das Paar immer wieder ein. Das verriet der Schlagersänger in einem Interview.

Dafür, dass man es ihnen so schwer mache, würde aber doch alles recht gut laufen, so Michael Wendler über die Beziehung mit seiner 19-jährigen Partnerin Laura Müller.

Michael Wendler und Laura Müller: „Je mehr die Medien auf uns draufschlagen...“

Michael Wendler: „Das Erstaunliche ist: Je mehr die Medien auf uns draufschlagen, desto enger wachsen wir zusammen.“

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

Laura Müller bei „Let's Dance“. Foto: imago images

Dabei waren es anfangs weniger die Medien, die Laura zu schaffen machten, als ihre Eltern. „Ihre Eltern wussten anfangs nichts von unserer Liaison. Laura hat die große Befürchtung, dass sie von zu Hause rausfliegt, weil ihre Eltern mich überhaupt nicht mochten. Sie kannten nur mein Bild in der Öffentlichkeit.

Als unsere Liebelei publik wurde, haben sich ihre Eltern von Laura distanziert, was ziemlich hart für sie war. Ab diesem Zeitpunkt habe ich die Liebe zu ihr entdeckt und hätte sie nie mehr alleine gelassen. Für Laura war es wichtig zu wissen, dass da jemand ist, der sie auffängt und sie liebt. Denn von ihren Eltern hat sie diese Liebe zu der Zeit nicht gespürt.“

Stress mit dem Vater

Ein Gefühl, dass der Wendler nur zu gut kennt, wie er der Gala verriet: „Mit meinem Vater habe ich schon 13 Jahre keinen Kontakt mehr, weil er öffentlich viel über mich gelästert hat. Mit meiner Mutter habe ich momentan auch keinen Kontakt mehr. Das ist schon sehr enttäuschend, aber ich bin da konsequent und wende mich ab. Für mich ist das Thema jetzt auch begraben.“

Zum Glück scheint sich das Verhältnis zwischen Laura und ihrem Vater wieder stabilisiert zu haben. In der Soap über Michael Wendler und Laura Müller, die derzeit bei TV Now zu sehen ist, hilft ihr Vater sogar bei der Renovierung des Liebesnestes in Cape Coral.

Der war mit seiner Lebensgefährtin in die USA gereist. Zu Lauras Freund Michael Wendler pflegt er ein kumpelhaftes Verhältnis, so heißt es in der Soap. Über ihre Mutter wurde in der ersten Folge noch nichts bekannt.

Viel unangenehmer als die Mutter von Michael Wendler, kann Lauras Mutter aber auch nicht sein. Die hatte nämlich erst kürzlich böse über Laura und ihren Sohn abgelästert.