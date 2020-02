Michael Wendler und Laura Müller machen ernst: „Hiermit geben wir bekannt ...“

Michael Wendler und Laura Müller gegen Oliver Pocher - das Duell geht in die nächste Runde!

Immer wieder schießt der Comedian gegen den Schlagerstar und seine 19 Jahre alte Freundin. Zuletzt gab Oliver Pocher „RTL“ ein Interview, in dem er Michael Wendler als „Lachnummer der Nation“ bezeichnet. An Fremdscham sei er einfach nicht zu überbieten, so der 41-Jährige.

Michael Wendler und Laura Müller gegen Oliver Pocher: Jetzt wird's ernst!

Oliver Pocher startete sogar eine „Wendler-Challenge“. Vorlage: Das Video von Freundin Laura Müller bei Instagram, in dem sie ihrem „Schaaaatzi“ eine Luxus-Karre schenkt.

Der Komiker selbst stellte das Video mit Ehefrau Amira (26) auch selbst nach - Angst vor einer Klage scheinen die beiden aber nicht gehabt zu haben. „Wir haben bemerkt, wie der aktuelle Kontostand vom Wendler ist und dass er sich keinen Anwalt leisten kann. Dann haben wir es erst recht gepostet“, so Oliver Pocher zu „RTL“.

Zudem postete der Vierfach-Vater Aufnahmen von Michael Wendler und Laura Müller bei Instagram.

------------------

------------------

Michael Wendler will Strafanzeige gegen Oliver Pocher stellen

Doch nun wollen Michael Wendler und Laura diesen Schritt tatsächlich gehen. In seiner Instastory teilte der Schlagerstar am Samstag einen Bild-Artikel - dazu schrieb er: „Anzeige und Strafverfahren gegen Oliver Pocher. Hiermit wird bekannt gegeben, dass Laura Müller und Michael Wendler Strafanzeige gegen Oliver Pocher gestellt haben! Grund: Urheberrechtsverletzung und Beleidigung!“

Michael Wendler will Strafanzeige gegen Oliver Pocher stellen. Foto: Screenshot Instagram/Michael Wendler

-----------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

----------------------------

Bekommt der Hannoveraner nun doch kalte Füße? Im Gegenteil. Er postet den Screenshot bei Instagram und kommentiert: „Breaking News!! Bin sehr gespannt auf die Anklage.“ Dazu schreibt er „Sammelklage mit Boris, dann kann man sich die Kosten des Anwalts teilen.“

Der nächste Schlagabtausch dürfte nicht lange auf sich warten lassen ... (cs)