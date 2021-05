Michael Wendler und Laura Müller: Jetzt redet SIE Klartext – „Da war nichts“

Was ist nur los mit Michael Wendler und Laura Müller? Im vergangenen Jahr verging kaum ein Tag, an dem das paar nichts von sich hören ließ: Penis-Pics, Playboy-Fotos, peinliche Instagram-Videos. Michael Wendler und Laura Müller haben lange Zeit nichts ausgelassen.

Doch dann das: Während sich Michael Wendler plötzlich mit mehr oder noch mehr kruden Aussagen bei Arbeitgebern und Fans ins Aus schoss, zog seine Frau Laura Müller einfach stumm mit. Seitdem hört man vom Wendler nur noch irre Aussagen bei Telegram.

Laura hält sich derweil komplett bedeckt, zieht sich zurück. Doch was ist der wahre Grund?

Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller Foto: imago images

Michael Wendler: Oliver Pocher redet Klartext

Es war der 27. Februar, als Laura Müller das letzte Instagram-Foto postete. Dazwischen philosophierte die Frau von Michael Wendler in ihrer Story noch ein wenig über das Geheimnis ihrer langen Haare. Das war es dann aber auch schon.

Ein Fakt, der auch Oliver Pocher und seiner Frau Amira aufgefallen ist. In der aktuellen Ausgabe ihres gemeinsamen Podcasts „Die Pochers hier!“ fabuliert das Paar darüber, was wohl aus dem einstigen Erfolgspaar geworden ist.

---------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus von Instagram gesperrt. Er ist weiterhin bei Telegram

--------------------------

„Bei Michael Wendler ist ja auch Totenstille. Also gar nichts“, so Oliver Pocher. Und Amira ergänzt: „Was ist eigentlich mit Laura? Ich bin auf ihr Profil gegangen und da war nichts.“

------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

------------------

Michael Wendler und Laura Müller: Was ist aus dem Paar geworden?

Michael Wendler und Oliver Pocher. Foto: IMAGO / Future Image

Dann spricht Oliver Pocher Klartext: „Ich meine, sie hat sich ja noch Ende des Jahres so abgefeiert, dass sie bei 'Google Trends' so einer der meistgesuchten Menschen des Jahres war. Da weißt du halt, wie vergänglich so etwas ist, wenn du keinerlei Möglichkeiten hast, das in irgendeiner Form medial auszuschlachten. Also ich bin gespannt. Einfach so gar nicht, das sind beide irgendwie nicht.“

----------------

------------------

Da dürfte also bald wieder was kommen, wenn man dem Komiker Glauben schenken mag. Was aus den Beiden wirklich geworden ist, das weiß jedoch auch Oliver Pocher nicht. Schade eigentlich.

----------------------------------------

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Seinen ersten Fernsehauftritt hatte Pocher am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer

Anschließend arbeitete der Comedian beim Musiksender VIVA

Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert

Mit Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne

Im Jahr 2019 heiratete er Amira Aly – die beiden haben zwei gemeinsame Söhne

Durch die Parodien von Michael Wendler entstand ein Hype um den Komiker

----------------------------------------

Zuletzt musste Michael Wendler ordentlich einstecken. In einem Interview verriet eine Schlagersängerin, dass sie eher DAS tun würde, als mit dem Wendler ein Duett zu singen. So viel sei gesagt, legal wäre es nicht.

