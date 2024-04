Michael Wendler greift nach Konzert-Debakel an – diese Worte lassen aufhorchen

Es war DIE Nachricht schlechthin: Michael Wendlers Frau Laura Müller ist jetzt auch unter die Musikerinnen gegangen, brachte ihren ersten eigenen Song „Superstar“ heraus, der jedoch nach der Veröffentlichung von Kritikern und Kollegen verrissen wurde.

Und auch bei ihrem Mann Michael Wendler gibt es seit geraumer Zeit einigen Diskussionsbedarf – und zwar wegen seiner Konzerte. Gleich zwei seiner Auftritte auf internationalem Boden wurden abgesagt, jetzt fiebert der Schlagersänger nur noch einem entgegen: seinem Gig in Oberhausen.

Im Netz macht der 51-Jährige dazu noch mal eine Ansage.

Michael Wendler greift an

Michael Wendler, der mit seiner Frau Laura aktuell in Florida wohnt, wird im September 2025 in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen auf der Bühne stehen. So zumindest sieht es der Plan vor. Und auch wenn Kritiker derzeit versuchen, mit einer kürzlich ins Leben gerufenen Petition das Konzert verhindern zu wollen, gibt sich der Schlagerstar optimistisch.

Auf Facebook schreibt er nun: „Arena Oberhausen, wir kommen. Nichts kann aufhalten, was kommt…. Obwohl sie alles versucht haben… Mit Zensur, mit Online-Petition, mit Presseshitstorm, mit Einschüchterung und Lügen.“

Fast 3.000 Karten seien bislang bereits verkauft, verkündet Wendler stolz.

Anders sieht das für die Schweiz und Österreich aus. Nachdem sein Konzert in der Schweiz abgesagt werden musste, da der Veranstalter insolvent wurde, wurde auch der Österreich-Termin gestrichen, da der Einkauf der teuren Technik sich nicht für ein Konzert allein gerechnet hatte.

Nun setzt Michael Wendler alles daran, sich auf Oberhausen vorzubereiten.

Nachdem der Sänger in der Vergangenheit immer wieder mit kruden Verschwörungstheorien gegenüber der Bundesregierung von sich reden machte, zogen sich immer mehr Veranstalter zurück und wollten ihn hierzulande nicht mehr auftreten lassen. Ob Wendler im kommenden Jahr wirklich sein Comeback auf der Oberhausener Bühne geben wird, bleibt abzuwarten.