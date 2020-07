Michael Wendler: Laura mit trauriger Nachricht – „Ich habe mich...“

Lange war es ruhig um Laura Müller/Norberg geworden. Also das, was man in der Welt der frisch angetrauten Dame von Michael Wendler „so lange“ nennt. Gleich zwei Tage hatte sich Laura mal Abstand von ihren Fans genommen. Eine traurige Zeit für die über 585.000 Menschen, die der 19-Jährigen jeden Tag beim Zusammenleben mit Michael Wendler zuschauen.

Doch genug mit traurigen Nachrichten. Die Frau, ja, das ist sie jetzt, von Michael Wendler ist zurück. Mit einem fröhlichen „Guten Morgen, ihr Lieben“, meldete sich Laura nun endlich wieder bei ihren Fans. Und erklärt auch gleich, warum man denn so lange auf sie verzichten musste.

Michael Wendler: Laura Müller erklärt ihre Instagram-Abstinenz

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images

Laura und Michael Wendler waren nämlich ganz arg busy. „Ich habe mich die letzten zwei Tage nicht so oft gemeldet, das liegt daran, dass wir die letzten zwei Tage komplett voll waren und nur für die Dokusoap gedreht haben. Ihr könnt euch also freuen, das wird richtig, richtig schön“, erklärt Laura ihre Instagram-Abstinenz.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Ihre Hochzeit läuft bei Vox und TV Now

Na, das klingt doch spannend. Die zwei Tage haben aber auch ganz schön geschlaucht, so die junge Frau von Michael Wendler. Darum muss sich Laura nun erst einmal ausruhen. Und wo geht das besser, als im hauseigenen Pool mit pinkem Flamingo-Schwimmtier.

Mit Michael Wendler Burger essen

Doch Laura verbrachte natürlich nicht den ganzen Tag im Pool. Abends ging es mit Michael Wendler noch ins Burgerrestaurant. Lecker.

