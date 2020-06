Michael Wendler: Panne mitten auf dem Meer – plötzlich will...

Michael Wendler und seine Laura schweben auf Wolke Sieben. Erst kürzlich haben sie sich standesamtlich das Ja-Wort gegeben.

Im August steht dann die große Hochzeit an. Doch bis der ganze Trubel rund um die Feier losgeht, lassen es sich Michael Wendler und Laura Müller – jetzt übrigens eine Norberg – so richtig gut gehen. Ein Glück haben die beiden sich erst kürzlich ein Boot zugelegt, mit dem sie übers Meer schippern können.

Doch ausgerechnet dabei kam es jetzt zu einer Panne!

Michael Wendler und Laura Müller erleben Panne auf dem Meer

In seiner Instagram-Story startet Michael Wendler gemeinsam mit seinen Fans in den Tag. Während er schon wach ist, scheint Laura noch zu schlummern. Und die freie Zeit will der Sänger nutzen. Deshalb nimmt er seine Follower kurzerhand mit zum Boot.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

+++ Michael Wendler: Tochter Adeline mit deutlichen Worten – „Bitte hör auf...“ +++

Denn da muss er noch etwas in Ordnung bringen. Am Vortag waren er und Laura „richtig schön auf dem Golf von Mexiko“ unterwegs. Und mitten im Golf von Mexiko wollte das Paar dann ankern. Doch da passiert es. Plötzlich will der Anker sich nicht mehr einziehen lassen.

Michael Wendler legt kurzerhand selbst Hand an

„Die Winde hat den Anker nicht mehr reingezogen“, beklagt der Wendler. Deshalb will er kurzerhand selbst Hand anlegen am Ankerkasten. So können die Fans beobachten, wie er sich daran zu schaffen macht. Ob's klappt? Die Antwort bleibt er seinen Zuschauern schuldig.

Michael Wendler und Laura Müller haben bei ihrer Bootstour eine Panne erlebt. Foto: Screenshot Instagram/Michael Wendler

Fake-Vorwürfe zu Schatzi-Video

Ebenso, wie der Schlagerstar zu den neusten Fake-Vorwürfen schweigt. Anfang des Jahres sorgte das Paar nämlich mit einem Instagram-Video für Aufsehen. Laura Müller schenkte ihrem „Schatzi“ doch tatsächlich einen Pick-Up. Doch Medienberichten zufolge war das aber alles Fake. Die ganze Geschichte dazu liest du HIER.