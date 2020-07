Michael Wendler: Krasse Ansage an Laura Müller – „Dein Papa ist..!“

Michael Wendler und Laura Müller, Entschuldigung, Laura Norberg, sind im siebten Himmel. Nur noch vier Wochen, dann ist es endlich so weit. Der Tag der kirchlichen Hochzeit steht an. Ganz idyllisch, ganz familiär, in der Stadt, die sinnbildlich wie keine andere auf der Welt für Romantik und Liebe steht. Las Vegas.

Doch vor der Hochzeit hat der liebe Gott die Vorbereitung gestellt. Michael Wendler und Laura müssen Ringe aussuchen, Outfits anprobieren, und den richtigen Kuchen für die Feier mit der Familie finden. Begleitet von Vox-Kameras versteht sich.

Michael Wendler und Laura Müller (Norberg): Stress bei der Tortenauswahl

Klar, dass da die Nerven auch mal dezent angespannt sind. Doch von vorne. Laura und Michael Wendler sind in der aktuellen Folge ihrer Hochzeitsdoku „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“ auf der Suche nach den besten Süßspeisen für ihre ganz eigenen Traum von der perfekten Hochzeit.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Ihre Hochzeit läuft bei Vox und TV Now

In einer Düsseldorfer Konditorei wollen sich Wendler und Laura eine Torte kreieren lassen, die schlussendlich in den USA nachgebaut werden soll.

Michael Wendler: Heftige Ansage an Laura

Doch was als harmonische Diskussion über die Vorzüge von Erdbeer- beziehungsweise Schokofüllung beginnt, endet in einem handfesten Eklat. So hat sich Laura schnell auf Schoko im obersten Tortenstockwerk eingeschossen. Schließlich möge sie Schokolade gerne und ganz wichtig für eine liebende Tochter: ihr Vater auch.

Da riss dem Wendler die Hutschnur. „Du kannst ja wohl nicht...Die erste... Moment mal. Das erste Stück teilt man sich mit seinem Partner“, stammelt der Schlagersänger zunächst noch, um dann einen Satz fallen zu lassen, der seiner Zukünftigen gar nicht gefallen dürfte.

Das oberste Tortenstockwerk wird...

„Dein Papa ist unwichtig jetzt.“ Autsch, der hat gesessen. Doch Wendler geht noch weiter: „Der hat dich jetzt abgegeben und ich bin der, der auf dich aufpasst.“ Ja, nett. Das findet wohl auch Laura und zieht erst mal eine Schnute.

Schlussendlich konnte sich die künftige Braut auch nicht durchsetzen. Es wird Raffaello.

Nicht nur Lauras Vater bekam ihr Fett weg. Auch der Vater von Michael Wendler. Jedoch von ganz anderer Seite.