Michael Wendler: Laura Müller mit erschreckender Beichte – „Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer…“

Diese Liebe kann keiner trennen! Oder doch? Michael Wendler und Laura Müller (jetzt Norberg) sind seit dem 19. Juni verheiratet. Die große kirchliche Trauung steht allerdings noch bevor. Und mittlerweile dürfte auch fast der letzte Kritiker davon überzeugt sein, dass ihre Gefühle füreinander echt sind.

Jetzt allerdings sagt die 19-jährige Ehefrau von Michael Wendler etwas über die Beziehung der beiden, das doch mehr als erstaunt.

Michael Wendler: Anstandsbesuch bei Laura Müllers Eltern

In ihrer VOX-Doku „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ steht Familienbesuch an. Michael Wendler hat sich gerade erst sein neues Näschen beim Beauty-Doc in Düsseldorf machen lassen. Bevor es zurück in die Wahlheimat Florida geht, ist also noch Zeit für einen Kurzbesuch in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) – dem Heimatstädtchen von Laura Müller.

Das ist Michael Wendler:

Michael wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

Im Jahr 2000 brachte der Schlagerstar seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Am 19. Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Die große weiße Hochzeit findet am 2. August in Las Vegas statt

Dort wollen Michael Wendler und Laura ihren Vater Klaus und dessen Lebensgefährtin Gaby besuchen. Und man merkt sofort: Der Wendler kann gut mit Lauras Familie.

Michael Wendler mit seiner Schwiegermutter Gaby. Foto: TVNOW

„Wo er das erste Mal hierherkam, da waren wir aufgeregt. Das war komisch, was soll er von uns denken und so“, gesteht Gaby in der VOX-Doku. Und auch der Schlagersänger schwärmt von Lauras Eltern: „Ich verstehe mich mega mit Klaus. Und noch viel besser mit Gaby. Das ist wie… nach Hause kommen. Familie halt.“

Laura Müller: Frau von Michael Wendler mit deutlichen Worten

Sehr zur Freude seiner frisch angetrauten Ehefrau. Die nämlich kann nur unter einer Bedingung so losgelöst mit Micha zusammen sein: „Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit hätte umgehen können, dass die beiden sich nicht mögen – also Papa und Micha. Umso glücklicher bin ich, dass die beiden sich verstehen, weil innerlich ist man so entspannt.“

Ja entspannt und happy wirkt Wendlers bessere Hälfte allemal. Dann kann die große Hochzeit am 2. August in Las Vegas ja auch ganz entspannt gefeiert werden.

Beim Thema Nachnamen ist es bei Michael Wendler und seiner Laura dagegen weniger entspannt. Denn sie hat mit Norberg ausgerechnet den Nachnamen seiner Exfrau angenommen. Und die ist gar nicht gut darauf zu sprechen. Hier mehr >>>