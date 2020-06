Michael Wendler: Entsetzen nach Florida-Rückkehr – „Ich steh' unter Schock!“

Endlich: Michael Wendler ist zurück in Florida. Nach vielen Wochen Zwangs-Corona-Urlaub in Deutschland dürfen der Schlagerstar und seine Verlobte Laura Müller wieder zurück in ihre US-Wahlheimat.

Doch kaum im Domizil in Saus-West-Florrrrrrida angekommen, ereilt Michael Wendler ein schlimmer Schock.

Denn dem Wendler ging es nicht anders, als vielen anderen Corona-Geplagten. Er hat ordentlich zugenommen. Das darf er seinen vielen Instagram-Fans natürlich nicht vorenthalten und nimmt sie mit beim Gang auf die Waage.

„Good morning in the morning. Hallo, ihr Lieben. Wir sind wieder zurück in Florida. Und was soll ich euch sagen? Nach wirklich langer, langer Zeit, stehe ich zum ersten Mal wieder auf der Waage. Und was soll ich euch sagen? Ich stehe unter Schock, sozusagen. Denn wir hatten tatsächlich die letzten 14 Wochen in Deutschland keine Waage zur Hand. Und deswegen war ich natürlich ganz gespannt. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich ein bisschen zugenommen habe. Wie viel ist denn?“, berichtet „Egal“-Sänger Wendler und beantwortet seine Frage dann noch ganz sportlich, beziehungsweise eher unsportlich selbst.

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael ist eigentlich gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

2020 will er seine Verlobte Laura Müller im TV heiraten

Soviel bringt Michael Wendler WIRKLICH auf die Waage

„Da ist die Waage, ich habe die Schuhe schon ausgezogen, und jetzt könnt ihr mal live dabei sein“, spannt er seine Fans immer weiter auf die Folter.

Michael Wendler und Laura Müller: Sie liebt ihn auch mit ein paar Kilo mehr. Foto: imago images

Doch dann folgt endlich die Auflösung: „Wie schlimm das ist. 98,5 Kilogramm. Vor zwölf Monaten hatte ich 14 Kilo weniger. Unfassbar.“

Für die Hochzeit muss abgenommen werden

Ja, da muss der gute Herr Wendler wohl ein paar Laufrunden am Strand drehen. Schließlich will er für die Hochzeit top in Shape sein.

Dafür besuchte der Wendler sogar einen Chirurgen und ließ sich Leichenhaut einpflanzen. An welcher Stelle, kannst du hier nachlesen.