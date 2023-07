Michael Wendler: „Nie zuvor enthüllte Stories“ – SO will er noch mehr Geld scheffeln

Michael Wendler ist ein kreativer Geist. Besonders wenn es ums Geld verdienen geht, fällt dem Schlagerstar immer wieder etwas Neues ein. Da werden Nackidei-Fotos bei der Erotik-Plattform „Only Fans“ für teuer Geld verhökert oder exklusive Bilder für eine Serie an RTL Zwei verkauft (die bekanntermaßen nach einem enormen Shitstorm niemals ausgestrahlt wurde).

Und nun haben sich Michael Wendler und seine Partnerin Laura Müller etwas Neues ausgedacht. Einen Podcast. Nun gut, das Konzept Podcast ist jetzt nicht unbedingt ultra-innovativ, doch das Paar will sich ihre Worte gut bezahlen lassen.

Michael Wendler und Laura Müller entdecken den Podcast für sich

29 Euro im Monat verlangen die Wendlers für ihren gleichnamigen Podcast auf der Plattform „Patreon“. Bei Spotify werden wir die Wendlers also nicht auf die Ohren bekommen. Und doch: Michael Wendler verspricht bereits unglaubliche Enthüllungen.

Auf Telegram schreibt der Sänger: „Good News aus den USA. Liebe Fans und Freunde, ab August 2023 startet unser neuer Podcast ‚Die Wendlers‘, euch erwartet ein sensationeller Podcast mit spannenden und noch nie zuvor enthüllten Storys rund um unser Leben.“ Na, da sind wir ja mal gespannt.

Michael Wendler und Laura Müller: knallhart und unzensiert

In einem kurzen Snippet stimmen Laura und Micha ihre zahlende Kundschaft auf jeden Fall schon einmal auf den Podcast ein: „Good morning, in the morning, hier ist Michael Wendler. Und ich sage herzlich willkommen zu unserem Podcast ‚Die Wendlers‘. Hier ist Laura Müller ab sofort knallhart und unzensiert. Das gab es noch nie. Freut euch auf einen spektakulären Podcast hier auf Patreon und seid auf jeden Fall mit dabei.“

Vielleicht berichtet Michael Wendler dann ja auch von seinem neuen Album und der Tour, die im kommenden Jahr anstehen soll. Während über das Album schon einiges bekannt ist, hüllt sich der Wendler in Bezug auf die angekündigten Konzerte nämlich noch in Schweigen.