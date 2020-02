Michael Wendler: Mickie Krause über Wendler-Villa – „Ding im Keller...“

Michael Wendler: Was lag in seinem Keller?

Keine RTL-Sendung ohne Michael Wendler. So zumindest scheint es. Bei „Let's Dance“ tanzt seine Laura. Oliver Pocher macht sich in seiner Abendshow über den selbst ernannten König des Popschlager lustig und in Oliver Geissens neuer Trödel-Show „Kitsch oder Kasse“ bläst nun Malle-Kollege Mickie Krause ins selbe Horn.

Hintergrund: In der Show tritt ein Kandidatenpaar auf, das aus verschiedenen Gegenständen den teuersten auswählen soll. Einer davon gehört einem Prominenten. In diesem Fall: Mickie Krause.

Mickie Krause und Michael Wendler. Foto: imago images

Michael Wendler: Fieser Seitenhieb von Mickie Krause

Doch Mickie Krause wäre nicht Mickie Krause, würde er die Bühne nicht auch ein wenig für seine eigene Show nutzen. So brachte der Mallorca-Star ein Fresko mit, dass er angeblich beim „Promi-Dinner“ auf VOX aus dem Keller von Jürgen Drews geklaut habe.

-------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

----------------------------------------

Und noch ein weiterer prominenter Hausbesitzer bekam vom „10 nackte Friseusen“-Sänger sein Fett weg. Michael Wendler.

Was liegt in Michael Wendlers Villa?

„Ich muss sagen, nur weil das Ding jetzt im Keller lag, heißt es nicht, dass es nichts wert war. Ich habe nämlich vor vier Jahren die Villa von diesem Wendler gekauft, und ihr wisst ja, wie teuer die Bude war. Da lag so einiges im Keller.“

So ganz glauben konnte das wohl niemand im Studio. Und auch Moderator Oliver Geissen konnte sich nur ein müdes Lächeln abringen. „Selbstverständlich“, warf er dem Malle-Star entgegen.

Nicht der erste Seitenhieb von Krause gegen Michael Wendler. So hatte sich der 49-Jährige schon mehrfach über den Wendler lustig gemacht. Angefangen hatten die Sticheleien, weil Wendler Mickie Krause 2010 in seinem Buch „Die Faust des Schlagers“ als „Ideenlose Knalltüte“ tituliert hatte.