Michael Wendler: Laura Müller macht Schluss – die 19-Jährige kündigt jetzt an ...

Laura Müller hat jetzt bei Instagram eine radikale Ankündigung gemacht! Die junge Freundin von Michael Wendler brauchte nur wenige Worte, um ihre Fans in Schockstarre zu versetzen. Sie macht Schluss!

Die Rede ist von der langen Haarpracht der wendlerschen Freundin. Von der will sich Laura Müller nun trennen.

Ein radikaler Kurzhaarschnitt also?

Michael Wendler: Laura will nicht mehr – sie verkündet …

In ihrer Instagram-Story thematisiert die 19-jährige Freundin von Schlagerstar Michael Wendler zumindest genau das. Wirbt zuvor NATÜRLICH erst noch mit diversen Haarprodukten, um auch während der Corona-Krise das nötige Kleingeld in der Tasche zu haben.

Und beteuert plötzlich, wie schädlich die ganzen Frisuren bei Let’s Dance für ihre Haarpracht sind. Sprich: Die lange Mähne der RTL-Kandidatin leidet unter der Show.

„Ich glaube, nach dieser TV-Sendung kann ich meine Haare abschneiden“, so Laura, die circa fünf bis zehn Zentimeter Fingerabstand in die Kamera zeigt. Immerhin: Sooo kurz wäre das ja auch nicht.

Laura Müller: Haare noch nie gefärbt

Laura findet die Frisuren bei Let's Dance schädlich für ihre Haare. Foto: Instgaram/ Laura Müller

Erst kürzlich betonte Wendlers bessere Hälfte in einer ihrer Insta-Storys, ihre Haare bisher noch nie gefärbt zu haben, also eher pfleglich mit ihnen umgegangen zu sein. Umso ängstlicher scheint das Playboy-Model nun also zu sein, wenn es um sein hübsches Köpfchen geht.

Harte Bewährungsprobe für Laura Müller

Sicher ist aber: Am kommenden Freitag steht Michael Wendlers Liebste wieder mit top gestylter Frisur und Tanzpartner Christian Polanc auf dem Tanzparkett bei Let’s Dance. Allerdings ein weiterer Abend also, an dem die Haare der Laura Müller auf eine harte Bewährungsprobe gestellt werden. Na vielleicht kommt sie noch mal haarscharf an einem anschließenden Hair-Desaster vorbei.

Friseure wegen Coronavirus geschlossen

Ansonsten muss sie sich wahrscheinlich nach ihrer Show bei Let's Dance noch gedulden wie alle anderen auch, die sich gerne die Haare schneiden oder färben lassen würden. Wegen des Coronavirus wurde mit der Kontaktsperre auch ein weiterer Erlass ausgesprochen: Unter anderem Friseure, Restaurants oder Cafés mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Bis wir unsere Haare also wieder schneiden lassen können, wird es wohl noch ein Weilchen dauern. Oder aber du greifst mutig selbst zur Schere.