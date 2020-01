Michael Wendler: Liebes-Betrug? Jetzt spricht Laura!

Seit wann sind die beiden denn nun ein Paar? Bisher gingen alle davon aus, dass Michael Wendler (47) und seine Laura im Oktober 2019 ihren ersten Jahrestag feierten.

Doch nun werfen Lauras neueste Instagram-Stories Fragen auf. War sie etwa noch minderjährig, als sie und Michael Wendler ein Paar wurden?

Michael Wendler: Seit wann sind Laura und er ein Paar?

Die 19-jährige Laura postete am Samstag eine Story, in der sie einen älteren Post vom 19. Januar 2019 zeigte.

„In 15 Tagen ein Jahr her“, schrieb sie dazu – und verzierte ihre Story mit einem Herz-Emoji.

Lauras erste Story. Foto: Instagram

---------------------

Mehr Themen:

---------------------

Verwirrung um Lauras Story

Zunächst dachten viele Follower wohl an den ersten Jahrestag von Michael Wendler und seiner Laura. Aber Moment – war der nicht im Oktober? Lauras zweite Story verwirrte dann weiter.

„Wir feiern dieses Jahr schon unser zweijähriges Liebling“, schrieb die 19-Jährige und markierte Michael Wendler. Zweijähriges – wie bitte?

Lauras zweite Story. Foto: Instagram

---------------------

Top-Themen des Tages:

---------------------

War Laura erst 17 Jahre alt?

Sollten Laura und Michael schon ihr Zweijähriges gefeiert haben, würde es bedeuten, dass Laura erst 17 Jahre alt war, als sie mit Michael Wendler zusammenkam. Die heute 19-Jährige wurde schließlich am 30. Juli 2000 geboren.

--------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt

-------------------

Alles nur ein Missverständnis

Doch Laura schaffte die Gerüchte bereits kurze Zeit später wieder aus der Welt. „Mein Posting scheint zu einem Missverständnis geführt zu haben“, schrieb sie in einem weiteren Instagram-Post.

„Michael und ich sind seit Oktober 2018 ein Paar. Ich habe am 30.07.2000 Geburtstag, bin also am 30.07.2018 18 Jahre alt geworden“, so Laura.

Die 19-Jährige weiter: „Heißt also: Wir feiern im Oktober 2020 unser Zweijähriges. Wo ist das Problem?“ (nr)