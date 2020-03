Laura Müller und Michael Wendler freuen sich auf die neue Let's Dance Sendung am Freitag. (Symbolbild)

Michael Wendler in Vorfreude: Offiziell! Laura Müller verkündet ...

Es war ein auf und Ab für Laura Müller – die 19-jährige Freundin des Schlagersängers Michael Wendler. Erst die Schelte in der ersten „Let’s Dance“-Sendung, dann das Lob der Jury.

Jetzt macht es Wendlers bessere Hälfte offiziell und verkündet ihren Tanz für die dritte Liveshow am Freitag.

Michael Wendler: Offiziell! Laura Müller wird...

Es ist ein Tanz, der pure Emotionen und Leidenschaft fordert: Paso Doble. Den wird Laura Müller zusammen mit Profitänzer Christian Polanc zum Besten geben. Für Michael Wendler aber offenbar kein Grund zur Eifersucht, schließlich war es sein großer Wunsch und sogar seine Bedingung bei RTL, seine Freundin nur mit Polanc tanzen zu lassen.

Laura Müller: Paso Doble bei „Let’s Dance“

Auf Instagram verkündet das Playboy-Model jetzt also, was die Fans in der nächsten „Let’s Dance“-Show erwarten können. Getanzt wird der Paso Doble zu „I Love Rock ‚n‘ Roll“ von Arrows.

Von Zoff ist im Hause Wendler/Müller aber keine Spur mehr, wie man an der Vorfreude des Sängers auf Instagram sehen kann. Dort schreibt er an Laura gewandt: „ICH LIEBE DICH. Du rockst das Freitag.“

In ihrer Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ hing zuletzt der Haussegen schief. Und das aus einem banalen Grund. Mehr dazu erfährst du hier >>>