Michael Wendler: Knallharte Ansage an Laura Müller – „Ich habe ihr...“

Laura Müller hat sich gemacht. War die junge Frau vor knapp anderthalb Jahren noch eine unbekannte Schülerin an einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt, ist die heute 19-Jährige in ganz Deutschland bekannt. Vor allem dank ihres deutlich älteren Partners. Michael Wendler.

Laura und der Wendler turtelten sich durch die VOX-Auswanderersoap „Goodbye Deutschland“, zogen gemeinsam in die USA, drehten freizügige Videos für seine Schlagersongs, und schossen noch freizügigere Bilder für den deutschen Playboy.

Michael Wendler: Am Freitag startet „Let's Dance“

Nun steht der nächste Schritt in der Karriere der Laura Müller an. Ab Freitag wird die 19-Jährige bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ über das Parkett schweben. Oder eher stampfen, wenn man ersten Videos vom Tanztraining Glauben schenken mag.

Ist das vielleicht der Grund, dass Michael Wendler gar nicht so wirklich wollte, dass seine junge Freundin bei „Let's Dance“ mitmacht? Das zumindest verriet der Wendler in der neuen TV NOW-Doku „Laura & der Wendler – total verliebt in Amerika“.

„Michael Wendler wollte Laura nicht bei „Let's Dance“ sehen

„Ich habe ihr davon auch abgeraten, wenn ich ganz ehrlich sein soll“, so Wendler. Wie schon beim Dschungelcamp. Will der Wendler seine Laura nicht ohne ihn auf der großen Bühne sehen? Dabei war es Lauras großer Wunsch, bei dem Format mitzumachen. Anscheinend war er sogar so groß, dass sie sich gegen ihren älteren Freund durchsetzte.

------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

----------------------------------------

Vielleicht hat Wendler Sorge vor dem „Let's Dance“-Liebesfluch. Schließlich gab es schon öfter Turteleien zwischen den durchtrainierten Tänzern und den Kandidaten.

+++ Michael Wendler: Seine Freundin Laura Müller mit süßen Neuigkeiten – „Ich bin...“ +++

Laura sorgte bei „Bild“ für Beruhigung: „Ich habe nur Augen für Michael. Ich verliebe mich jeden Tag neu in ihn und die Liebe wächst und wächst. Ich kann nicht einschätzen wie Michael reagiert, wenn er mich in den Armen eines anderen Mannes sieht, aber meine Liebe zu ihm ist so stark, dass er sich überhaupt keine Gedanken machen braucht.“

+++ Michael Wendler trifft Lauras Eltern: Deutliche Worte – „Nicht begeistert“ +++

Na dann kann es am Freitag ja losgehen.