Michael Wendler auf 180: Jetzt hat der Papst ihn auch zum Feind

Kein weihnachtlicher Frieden beim Wendler!

Auch an Weihnachten kann Michael Wendler nicht das Handy beiseite legen. Das bewies der Sänger und selbst ernannte „Pandemiemaßnahmen-Skeptiker“ bereits am Heiligen Abend, als er etliche Videos seiner Weihnachtsdeko mit seinen Followern teilte.

Und das sollte am ersten Weihnachtstag auch so weitergehen. Während er sich jedoch am Heiligen Abend auf Weihnachts-Posts beschränkte, besinnt sich Michael Wendler nun wieder auf seine derzeitige Kernkompetenz. Gegen die Corona-Maßnahmen zu wettern.

Michael Wendler: Jetzt bekommt der Papst seinen Zorn ab

Dieses Mal bekommt sein Zorn jedoch nicht nur die Bundesregierung zu spüren. Dieses Mal geht Michael Wendler gleich den Papst mitsamt der katholischen Kirche an.

Der Papst hatte nämlich in seiner Weihnachtsansprache um Hilfe in der Coronakrise gebeten. So sagte der Papst: „Ich bitte die Verantwortlichen in Politik, in Unternehmen, in internationalen Organisationen, die Zusammenarbeit statt Konkurrenz zu fördern. Und eine Lösung für alle zu finden – Impfungen für alle.“

Michael Wendler ist maßlos enttäuscht

Das jedoch gefiel Wendler gar nicht. Auf Telegram schreibt der Schlagersänger: „Ich persönlich bin maßlos von der katholischen Kirche enttäuscht. Wie kann der Papst einen so gefährlichen Impfstoff preisen????? Die Päpste waren im Laufe der Geschichte eben selten ehrlich und gut, sondern eher raffgierig und empathielos und gefährlich.“

Papst Franziskus bei der Weihnachtsmesse im Vatikan. Foto: imago images / Independent Photo Agency Int.

Woher Michael Wendler die Information hat, dass der Impfstoff gefährlich ist, weiß wohl nur er selber. So durchlief der Impfstoff alle drei Phasen des klinischen Studienprogramms und bestand diese auch. „Nach der Marktzulassung wird die Impfstoff-Anwendung weiter eng überwacht und bewertet, um auch sehr seltene Nebenwirkungen zu erfassen“, verspricht die Bundesregierung.

