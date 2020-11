Michael Wendler: Offiziell – er macht seinen Plan wirklich wahr

Michael Wendler macht es wirklich! Wer hätte damit gerechnet? Michael Wendler macht seine Ankündigung wirklich wahr. Allen Unkenrufen zum Trotz setzt der selbst ernannte „König des Popschlager“ seinen Plan in die Tat um.

Wir erinnern uns, vor einigen Tagen hatte Michael Wendler eine Umfrage bei Instagram gestartet. Ob er nicht doch mal wieder live kommen solle, hatte der Wendler seine Fans und Follower gefragt.

Michael Wendler: Er macht seine Ankündigung wirklich wahr

Der klare Tenor der Anhänger: Nein, eher nicht. Sofort sprang Oliver Pocher auf den Zug auf, machte sich über die misslungene PR-Aktion lustig. Doch Hohn und Spott sind kein Gegner für Michael Wendler.

------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) wird er als Juror auftreten

-------------------

Michael Wendler setzt seinen Plan trotzdem um. Foto: imago images / Future Image

Er setzt seinen Plan trotzdem ihn die Tat um, wie er am Freitagmorgen bei Instagram bekannt gab. So teilte der Wendler ein Bild, das ihn mit Maske, allerdings über den Augen, nicht etwa Mund oder Nase zeigt, und nennt das Datum, an dem er wieder live bei Instagram zu sehen sein wird. Der genaue Termin: Dienstag, der 17. November um 20 Uhr deutscher Zeit.

Was wird Michael Wendler wohl sagen?

Na, da kann man ja gespannt sein, was Michael Wendler so zu erzählen hat. In den letzten Tagen fiel der Sänger durch Aussagen zur US-Wahl auf. So teilte Wendler immer wieder Bilder, auf denen dargestellt war, dass Trump die Wahl noch immer gewinnen könne.

Ein großes Thema für den Schlagerstar. So groß sogar, dass sich Wendler noch zu einem weiteren Schritt entschieden hat. So hatte der Sänger ja vor einigen Tagen seinen Telegram-Kanal geschlossen.

Michael Wendler macht erneut eine Rolle rückwärts

Nun macht Wendler eine Rolle rückwärts. Auf Instagram verkündet der Mann von Influencerin Laura Müller: „Wegen dramatischer Entwicklungen wird mein Telegram-Kanal wieder eröffnet.“

+++ Michael Wendler macht jetzt wirklich für IHN Werbung +++

Und er macht die Ankündigung wahr. So veröffentlicht Wendler dort wieder krude Anschuldigungen bezüglich des Corona-Impfstoffes.

-----------------

Mehr zu Michael Wendler:

Michael Wendler rudert plötzlich zurück – ist ER dafür verantwortlich?

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Michael Wendler: Neues Wut-Posting – jetzt platzt ihm völlig der Kragen

Michael Wendler bittet um Entschuldigung – jetzt reagiert RTL

-----------------

Wie niederschmettern die Abstimmung für Michael Wendler wirklich war, liest du hier.