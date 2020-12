Michael Wendler: Rätselhafte Ankündigung – „In wenigen Tagen platzt die Bombe“

Michael Wendler hat es schon wieder getan. Nach den dubiosen Aussagen über das Coronavirus und die daraus resultierenden angeblichen Verstöße der Bundesregierung hat sich der Schlagersänger nun einem anderen Thema gewidmet.

Donald Trump. Denn noch will Michael Wendler die Wahlniederlage des amtierenden US-Präsidenten nicht akzeptieren. Michael Wendler glaubt: Donald Trump wird die US-Präsidentschaftswahl noch gewinnen.

Michael Wendler: Er glaubt immer noch an einen Wahlsieg von Donald Trump

Wie er darauf kommt, das weiß wohl nur der Wendler selbst. Auf Instagram und Telegram versucht der Sänger jedoch alles, um seine Follower davon zu überzeugen, dass das Rennen noch nicht gelaufen ist.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

So teilte der Sänger zuletzt eine Grafik, die die Freiheitsstatue eingehüllt in US-Flaggen und Konfetti zeigt.

Michael Wendler glaubt an US-Präsident Donald Trump. Foto: imago images / Future Image

Darauf setzte er den Schriftzug: „In wenigen Tagen platzt die Bombe und die verlogene deutsche Presse muss verkünden, dass 'Trump' die Wahl gewonnen hat. Der Countdown läuft 10.“

Michael Wendler: Wieso setzt er den US-Präsidenten in Anführungsstriche?

Warum Wendler den Namen des amtierenden US-Präsidenten in Anführungsstriche setzt, bleibt dabei ebenso unbeantwortet, wie die Frage, was denn in zehn Tagen passieren solle.

Klar ist, bislang wurden beinah alle Klagen Donald Trumps bezüglich der Stimmauszählungen abgeschmettert. Und auch US-Justizminister Bill Barr gab gegenüber der Nachrichtenagentur 'AP' klar zu verstehen: „Bislang haben wir keinen Betrug von einem Ausmaß gesehen, das den Ausgang der Wahl hätte beeinflussen können.“

