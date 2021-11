Michael Wendler: Laura Müller macht ungewöhnliche Ankündigung – „Habe ich noch nie gemacht“

Seitdem Michael Wendler Verschwörungstheorien rund ums Thema Pandemie im Netz teilt, taucht der Schlagerstar kaum noch im deutschen Fernsehen auf. Auch die Gagen seiner Konzerte bleiben corona-bedingt aus.

Wird der Kontostand von Michael Wendler nun also immer dünner? Das könnte man zumindest meinen, wenn man auf das Instagram-Profil seiner Ehefrau Laura Müller blickt.

Laura Müller nimmt Abschied – jedoch nicht von Ehemann Michael Wendler. Foto: IMAGO / Future Image

Michael Wendler: Ehefrau Laura Müller greift zu drastischen Mitteln

Die 21-Jährige, die im Sommer 2020 Michael Wendler geheiratet hat, muss sich offenbar vom gewohnten Luxus-Lifestyle verabschieden. In ihrer Instagram Story startet Laura Müller einen öffentlichen Aufruf, der sie vermutlich viel Überwindung gekostet hat: „Ich habe mir etwas überlegt, was ich so noch nie gemacht habe.“

Laura will sich demnach von ihren heiß geliebten Designer-Handtaschen trennen. Gleich vier Stück der Luxus-Marke Louis Vuitton können Follower von ihr erwerben. Die Wendler-Gattin bietet sie für 950 Euro bis 1.785 Euro pro Tasche zum Verkauf an.

Sollte sie tatsächlich alle vier Handtaschen veräußern können, hätte Laura Müller damit mal eben 5.220 Euro verdient. Aber hat sie das Geld wirklich so nötig, dass sie sich von Michaels Geschenken an sie trennen muss?

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

Michael Wendler: Laura verscherbelt seine Geschenke bei Instagram

Glaubt man den Worten der 21-Jährigen, habe ihr Online-Flohmarkt natürlich nichts mit Geldsorgen zu tun. „Mir ist aufgefallen, dass ich so viele Handtaschen habe und gar nicht alle trage. Und das finde ich irgendwie schade“, erklärt Laura Müller ihren Fans.

Zugegeben, ein löblicher Gedanke, dennoch würde man solche Aussagen wohl niemals von anderen gut betuchten Fashion-Liebhabern wie Paris Hilton oder Victoria Swarovski zu hören bekommen. Zudem sollen die meisten Designerteile von Laura Geschenke ihres Ehemannes sein, wie sie in der Vergangenheit in ihrer Story betont hat.

Auffällig ist auch, dass Laura Müller sich seit mehreren Monaten fast nur noch für Werbeanzeigen vor der Handykamera zeigt. Von ihrem Alltag in den USA bekommen die Fans nicht mehr viel mit.

Schon im Sommer sah sich Laura Müller gezwungen, drastische Schritte gehen zu müssen. Warum sich die Influencerin sogar professionelle Hilfe gesucht hat, erfährst du hier.