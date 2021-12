Michael Wendler und Laura Müller: Oliver Pocher veröffentlicht „Only Fans“-Video – „Zuhälterei“

Michael Wendler und Laura Müller sind immer wieder für eine Überraschung gut! Nachdem der Schlagersänger wegen Corona-Verschwörungstheorien keine Plattform mehr in der deutschen Öffentlichkeit hat, melden sich Michael Wendler und Laura Müller nun mit einem neuen Aufreger zurück.

So will das Paar jetzt offenbar Geld über die Erotik-Plattform „Only Fans“ verdienen, wie Laura Müller per Instagram verkündete – das sorgt für Kritik, unter anderem von Comedian Oliver Pocher.

Michael Wendler und Laura Müller: „Only Fans“-Video veröffentlicht

Schon bei TV-Auftritten waren Michael Wendler und Laura Müller nicht gerade prüde, gerade die 21-Jährige zeigt offenbar gerne nackte Haut. Im Januar 2020 zog sich die Ehefrau vom Wendler dann sogar für den „Playboy“ aus – geht der „Only Fans“-Account des Paares jetzt noch einen Schritt weiter?

Michael Wendler und Laura Müller veröffentlichen auf ihrem „Only Fans“-Account schlüpfrige Szenen. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Seit Montag sind der „Egal“-Interpret und seine Frau auf der Erotik-Plattform vertreten, wollen ihren Fans gegen Cash intime Einblicke in ihr Leben geben. Ein erster Clip aus dem kostenpflichtigen Portal geht durchs Netz, wird unter anderem vom Oliver Pocher geteilt.

Der Comedian hatte zu dem Schlagersänger schon immer ein gespaltenes Verhältnis, machte sich über den 49-Jährigen lustig, bis die beiden durch ein TV-Duell fast Freunde wurden. Nach dem Corona-Eklat um den USA-Auswanderer ist wieder Zoff angesagt.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler wurde nach seinen Aussagen bezüglich des Coronavirus' von Instagram gesperrt – er ist weiterhin bei Telegram zu finden

Vor dem Amtsgericht Dinslaken wurde am 20. Juli ein Haftbefehl gegen ihn erlassen

Kommt er zurück nach Deutschland, droht ihm der Knast

So veröffentlicht Oliver Pocher in seiner Instagram-Story einen pikanten Ausschnitt der „Wendlers“, wie ihr „Only Fans“-Account heißt. In dem Video sieht man die Kamera über nackte Beine fahren, Laura Müller liegt offenbar bäuchlings im Bikini auf einer Liege. Ihr Hintern ist dabei nur von einem knappen Bikini-Höschen verdeckt, das mehr zeigt, als es bedeckt.

Michael Wendler und Laura Müller: „Zuhälterei hat einen Namen und auch Account“

Dann sieht man eine Hand – vermutlich die von Michael Wendler – auf die nackte Pobacke klatschen. Für Oliver Pocher geht das zu weit. „Zuhälterei hat einen Namen und auch Account...“, kommentiert er die Szene.

Laura Müller und Michael Wendler dürfte die Kritik gleichgültig sein. Am Mittwoch machte die 21-Jährige erneut Werbung für den „Only Fans“-Account, auf dem Einblicke in ihren diesjährigen Adventskalender gegeben werden. (kv)