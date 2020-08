Michael Wendler: Laura Müller gesteht im TV – „Ich bin...“

Für die „TV NOW“-Serie „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“ lassen sich Michael Wendler und seine Laura seit Monaten von der Kamera begleiten. In Folge elf der Serie verbringt das Pärchen einige Tage in Mexiko.

Dabei lässt sich Michael Wendler zu einer drastischen Aussage hinreißen. Und auch Laura zeigt sich ganz offen.

Michael Wendler und Laura in Mexiko

In Mexiko wollen Michael Wendler und Laura einen Ausflug machen. Auch Wendlers Tochter Adeline ist dabei. Also beschließen die drei, ein Cenote zu besuchen. Gemeint ist ein Kalksteinloch, das durch den Einsturz einer Höhlendecke entstanden und mit Süßwasser gefüllt ist.

So sieht ein Cenote aus. (Symbolfoto) Foto: imago images / Schöning

Laura hat Angst

Doch Laura hat zunächst Angst davor, ins Wasser zu gehen. Sie glaubt, dass im Cenote kleine Tiere leben.

„Ich bin der Schisser“, gesteht Laura. Bei „Let's Dance“ habe sie sogar vor den Hebefiguren Angst gehabt. „Aber ich bin halt vorsichtig“, so Laura weiter.

Niemals ins Dschungelcamp

Deswegen sei Laura auch keine „Dschungelkandidatin“, erklärt der Wendler. „Gut, dass sie es nie gemacht hat. Sie wird es auch nie machen.“

Unterhaltsam wäre Lauras Teilnahme an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ aber durchaus, so der Wendler. „Sie schreit ja wie am Spieß, wenn sie nur eine kleine Spinne sieht.“

-------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Sie nahm den Namen Norberg an

-------------------------------------

Laura traut sich doch noch

Im Übrigen traut sich Laura am Ende der aktuellen Folge der TVNOW-Serie doch noch, ins Wasser zu gehen. Mit Taucherbrille geht alles viel besser. „Dann hatte ich auch keine Angst mehr“, erklärt die 20-Jährige. (nr)

Alle Folgen der Serie „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“ kannst du bei TVNOW sehen.