Michael Wendler prahlt mit Verführungskünsten – doch dann...

Michael Wendler und Laura Müller (beziehungsweise Norberg) sind auf großer Reise. Zugegeben, so groß ist die Reiseentfernung zwischen Cape Coral und Miami jetzt nicht, lediglich 250 Kilometer liegen zwischen den beiden Orten, aber das soll weder uns, noch Michael Wendler an dieser Stelle stören.

Laura Müller und Michael Wendler haben nämlich eine Mission. Sie sind auch der Suche nach Lauras Brautschuhen. Und damit Laura nicht schuhlos wie Cinderella endet, fuhr der Wendler mit seiner jungen Freundin in die Glamour-Metropole und suchte passendes Schuhwerk aus.

Michael Wendler und Laura Müller: Kurztrip nach Miami

Klar, dass sie ihre Fans in diesem wichtigen Moment dabei haben wollten. Auf dem Balkon ihres Hotels stehend, verkündet der Wendler die frohe Kunde: „Good morning in the morning, heute mal aus Miami. Wir sind nämlich aus einem ganz bestimmten Grund hier. Wir haben heute die Brautschuhe von Laura gekauft.“

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

Seine größten Hits sind „Egal“ und „Sie liebt den DJ“

Michael Wendler und Laura bei ihrem ganz „intimen“ Dinner. Foto: wendler.michael/Instagram

Doch das ist nicht alles. Michael Wendler ist nämlich beim Blick vom Balkon gen Meer etwas aufgefallen. „Wir haben ein schönes Hotel hier am Miami Beach“, berichtet der Wendler. Doch dann sieht der Wendler plötzlich etwas, was ihn weniger froh stimmt.

Blick vom Balkon zeigt...

„Es ist ein bisschen ausgestorben. Miami ist ziemlich touristenleer“, berichtet der Wendler mit trauriger Stimme. Ja, das Coronavirus hat auch in den USA den Tourismus einbrechen lassen.

Das soll den Wendler nicht stören, schließlich hat er noch einen ganzen Tag mit Laura in Miami. Und der soll genutzt werden. Bei einem eleganten Dinner prahlt der Wendler mit seinen Verführungskünsten.

Michael Wendler: So sehen seine Verführungskünste aus

„So jetzt verführe ich noch meine Süße zum Abendessen, nur wir beide ganz romantisch“, erzählt der Wendler weiter. Doch so ganz stimmt das mit der trauten Zweisamkeit wohl nicht. Denn beim Kameraschwenk sieht man, dass das Paar nicht ganz alleine ist.

Wie schon in den letzten Monaten begleitet sie ein Kamerateam auf Schritt und Tritt. Die Doku will schließlich abgedreht werden.

Zuletzt bekam Laura Müller eben wegen dieser medialen Dauerpräsenz eine ordentliche Breitseite verpasst. Und das ausgerechnet von ihr.