Michael Wendler: 3 Gründe, warum Laura ihn sofort verlassen muss!

Ein Kommentar.

Ein Jahr sind Michael Wendler und seine junge Gespielin Laura Müller nun ein Paar. Ein Jahr voller Pleiten, Peinlichkeiten und Po-Getätschel.

In den sozialen Medien und in diversen TV-Sendungen inszenierten sich Michael Wendler und seine Laura als das perfekte Paar. Küsschen hier, Liebes-Geständnis da. Wendler: „Mit 15 sind die doch schon fertig.“

Und doch: Für viele ist dieses eine Jahr öffentlicher Zweisamkeit mindestens 365 Tage zu lang. Deshalb haben wir drei Szenen aus einem Jahr Wendler/Laura herausgesucht, die eines ganz deutlich zeigen: Laura, bitte verlasse diesen Typ, noch bevor er dir unterm Tannenbaum seine Weihnachtsglocken zeigt!

Beweisstück 1: Die Dschungelcamp-Debatte

Man hörte schon die ersten vorweihnachtlichen Hallelujas aus den Wohnzimmern dieser Republik, als die „Bild“ Anfang Oktober exklusiv verkündete: „Wendlers Laura zieht ins Dschungelcamp“. Es wäre deine Chance gewesen, Laura. Die große weite Fernsehwelt hätte dir offen gestanden. Zwei Wochen hätte ganz Deutschland nur ein Thema gehabt. DICH.

Doch dann folgte der Absturz, schlimmer als jeder Maden-Kakerlaken-Schweineblut-Cocktail. Wieder ist es die „Bild“, die groß titelt: „Wendler lässt Laura nicht ins Dschungelcamp“

Neeeeein. Auf seiner Instagramseite verkündete der Michi, dass er dich vor schlechten Erfahrungen beschützen wollte. Ähm, lassen wir das an dieser Stelle mal unkommentiert.

------------------------------------

• Mehr Themen:

+++ Michael Wendler und Laura wagen den großen Schritt – „Wir...“ +++

+++ Michael Wendler: Seine Laura (19) macht es offiziell – „Ich bin…“ +++

+++ „Let's Dance“ in Oberhausen: Oliver Pocher disst Michael Wendler und Freundin Laura +++

-------------------------------------

Beweisstück 2: Die Malle-Orgie

Michael Wendler und seine Laura Müller. Foto: imago images

Und es war Sommer, du erinnerst dich sicher. Dein Michi ging im Megapark auf Mallorca seinem Beruf nach und bespaßte alkoholgetränkte, nennen wir es Touristen. Du warst auch dabei. Beobachtetest die Szenerie aus sicherer Entfernung. Doch die Menge wollte DICH. Immer wieder skandierte sie deinen Namen. Da konnte der Michi nicht anders und gab dem Verlangen nach.

Er küsste dich auf der Bühne. Warf dich der Menge zum Fraß vor. Später solltest du in einem Interview sagen, dass du dich nicht wirklich wohlgefühlt hast. Aber warum hast du es dann getan?

Beweisstück 3: Der Gruppensex

Es braucht wohl einiges, dass ein gestandender TV-Recke wie Willi Herren sprachlos wird. Dein Michi hat es geschafft. Weißt du noch, Laura, damals im Sommerhaus?

Als er dich dem Willi anbot. Ihn fragte, ob er nicht auch mal deinen Po anfassen wollte. Warum lässt du dir das bieten? Warum hast du nicht etwas gesagt?

+++ Dschungelcamp 2020: Das sind die Kandidaten – ER überrascht alle +++

Fazit

Liebe Laura, du bist eine kluge junge Frau, die weiß, was sie will. Du hast mittlerweile doppelt so viele Follower wie dein Michi. Nutze die Weihnachtszeit doch zur Besinnung. Wir glauben an dich! Und RTL hat sicher noch eine Liege im Dschungelcamp für dich übrig. Zur Not rutschen die anderen ein Stück zusammen. Platz ist in der kleinsten Hütte.