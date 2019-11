Michael Wendler: Jetzt ist es raus! Laura gibt bekannt – „Wir sind…“

Jetzt ist es ganz offiziell. Auch wenn damit wohl zu Beginn ihrer Beziehung niemand gerechnet hätte!

Michael Wendler und Laura Müller sind jetzt schon seit über einem Jahr zusammen. Von „Traumpaar“ würden ihre Kritiker vielleicht nicht gerade sprechen, Laura allerdings verrät jetzt etwas, das ihre Fans ins Staunen versetzen dürfte.

Auf Instagram nimmt sich die 19 Jahre alte Freundin von Michael Wendler Zeit, sich einem Thema zu widmen, das schon lange ganz Deutschland beschäftigt. Spätestens zumindest seit ihrem Pärchen-Auftritt beim diesjährigen „Sommerhaus der Stars“ (RTL).

Michael Wendler: Freundin Laura macht es ganz offiziell

Michael Wendler und seine junge Freundin Laura Müller. Foto: imago images

Es geht um den Altersunterschied zwischen Michael Wendler und seiner Freundin. 28 Jahre trennen den Schlagerstar von der Heranwachsenden – für Kritiker lange Zeit ein gefundenes Fressen, die beiden als Fake-Paar zu deklarieren.

------------------------------------

-------------------------------------

Laura Müller: Überraschende Worte

Doch jetzt die überraschenden Worte von Laura: „Altersunterschied ist bei uns nach wie vor immer ein Thema. Obwohl ich glaube, dass sich viele damit abgefunden haben, dass man auch einen älteren Mann lieben kann oder eine ältere Frau.“

In der Tat scheint Michael Wendler mit der Wahl seiner Freundin in der Öffentlichkeit nicht mehr ganz so auf Granit zu beißen wie zu Beginn ihrer Beziehung.

„Wir lieben uns nach wie vor“

Laura Müller widmet sich dem Thema Altersunterschied. Foto: Instagram/ Laura Müller

Weiter erzählt Wendlers Liebste: „Ich bin immer sehr berührt, wenn mir Frauen schreiben, dass sie mich als Vorbild sehen und sie uns schätzen und auf uns aufschauen, dass wir unsere Beziehung öffentlich gemacht haben, dass wir dazu stehen, dass wir uns von niemandem verunsichern lassen und dass wir uns nach wie vor lieben und das machen, was wir wollen.“

Liebe ist bei den beiden also offiziell immer noch da. „Ich bin mittlerweile seit über einem Jahr glücklich mit Michael zusammen, und es funktioniert“, so Laura. „Ich liebe Michael von ganzem Herzen und ich bin sehr glücklich, dass ich so einen Mann an meiner Seite habe.“

Laura Müller: nicht die einzige Frau mit älterem Mann

Es gebe viele Frauen, die ihr schreiben und die ebenfalls einen älteren Mann haben und es gerade im 21. Jahrhundert schlimm finden, nicht toleriert zu werden.

--------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 als Michael Skowronek in Dinslaken geboren

Im März 2009 heiratete er seine damalige Lebensgefährtin Claudia Norberg

2018 trennte sich Wendler von Claudia

Im Herbst 2018 wurde seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura bekannt

Wendler nahm an zahlreichen TV-Shows teil, darunter „Promi Big Brother“, „Promi Shopping Queen“ oder „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Das Dschungelcamp verließ er schon nach vier Tagen das Camp

---------------------

Laura gibt Tipps

Laura Müller Foto: imago images / Revierfoto

Und was für Tipps hat die Freundin des Sängers nun für all diejenigen?

Laura findet klare Worte: „Ich kann nur über Michael sagen, dass er immer an meiner Seite ist und mich nie alleine lässt. Und wenn man einen Partner findet, was ja gar nicht so einfach ist heutzutage, der nicht nur deinen Körper oder deine Brüste mag, sondern dich als Person liebt, dann hast du schon gewonnen.

