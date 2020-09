Michael Wendler: Irres Netz-Gerücht! Jetzt kommt ans Licht, dass...

Michael Wendler: Was ist dran an diesem irren Netz-Gerücht?

Michael Wendler ist ja vieles zuzutrauen. Seien wir ehrlich, wer hätte mit einer Teilnahme des Sängers bei „DSDS“ gerechnet?

Doch DAS wäre nun wirklich verrückt? Will Michael Wendler seinen Superhit „Egal“ nun endgültig vergolden und ihn dafür komplett umschreiben?

Angeblich sollen der Schlagerstar und seine Frau Laura Müller einen Werbespot für die Supermarktkette „Kaufland“ gedreht haben. Grundlage des Werbedrehs: Michael Wendlers Hit „Egal“. Kreative Köpfe sollen den zu „Regal“ umgetextet haben.

Michael Wendler: Irre Gerüchte!

Das zumindest berichtet „Promiwood“. So soll dem Portal der fertige Spot sogar bereits vorliegen. Angeblich stürme Michael Wendler in dem Video durch eine „Kaufland“-Filiale. Die Szene sei angelegt an die Boot-Szene aus dem originalen „Egal“-Video. Der Hintergrund: Laura Müller habe beim Kochen eine ganz spezielle Zutat nicht mehr vorrätig. Drei Mal darf geraten werden, um was es sich dabei handeln soll. Richtig: junges Gemüse.

Michael Wendler: „Kaufland“ dementiert die Kooperation

Eine Kaufland-Filiale. Foto: imago images

Doch nun kommt raus: An der Sache ist nichts dran. So erklärte „Kaufland“ gegenüber dieser Redaktion: „Für unsere Marketingkampagnen arbeiten wir im Rahmen von Kooperationen immer wieder mit bekannten Influencern und Prominenten zusammen. Mit Laura Müller und Michael Wendler planen wir weder einen TV-Spot noch eine Darstellung als Weihnachtsmann. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir darüber hinaus keine Angaben zu zukünftigen Inhalten oder Kooperationspartnern machen.“

Eigentlich schade: Michael Wendler als Weihnachtsmann wäre doch sicher ein witziger Anblick gewesen. Den passenden Bart hat er ja schon fast.

Und gut beschäftigt ist der Schlagerstar ja eh. SO schippert der „Egal“-Sänger derzeit mit Dieter Bohlen und Co. über den Rhein. Vorher musste er jedoch etwas Dringendes loswerden.

Und: Die Hochzeit von Michael Wendler und Laura Müller steht ja auch noch an. Schon bald soll es so weit sein, verkündete der Schlagerstar vor Kurzem. Hier alle Infos>>>