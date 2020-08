Michael Wendler: Ehefrau Laura fix und fertig: „Es bringt nicht viel ...“

Dieser Sommer ist heiß. Nicht nur in Deutschland knackten die Temperaturen in den letzten Wochen regelmäßig die 30-Grad-Marke, auch in den USA, der Wahlheimat von Michael Wendler und Ehefrau Laura Müller strahlt die Sonne unaufhörlich vom Himmel.

Normalerweise mag Laura Müller die Wärme, teilt häufig Bilder im Bikini, sonnt sich an den Stränden dieser Welt. Doch derzeit scheint es selbst der Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler zu heiß zu sein.

Michael Wendler: Ehefrau Laura Müller machen die Temperaturen zu schaffen

In ihrer Instagram-Story teilt Laura Müller ein Video, das sie auf dem neuen Boot von Gatte Michael Wendler zeigt. Im knallroten Bikini liegt Laura an Deck, hält sich die Haare aus dem Gesicht, schaut dezent gequält.

--------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Als Der Wendler wurde der gelernte Speditionskaufmann zum Schlagerstar

2000 veröffentlichte der Musiker seine ersten Alben

Der Durchbruch gelang ihm 2004 mit seinem Song „Sie liebt den DJ“

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Michael Wendler trennte sich im Oktober 2018 nach 29 Jahren von seiner Frau Claudia Norberg

Kurz darauf machte er seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura Müller bekannt – das Paar heiratete im Juni 2020 standesamtlich

--------------------------------

Die Hitze scheint ihr ordentlich zuzusetzen. „Wir sind heute wieder mit dem Boot unterwegs. Ich habe mich jetzt mal hier in den Schatten gelegt. Wo es ein bisschen kühler ist. Es bringt nicht viel. Die Sonne ist heute so heiß“, ist Laura fix und fertig.

Den ganzen Tag nur ein Brötchen

Doch zum Glück hat die 20-Jährige die anstrengende Tour auf dem Boot gut überstanden. Nur zwei Stunden später teilte Laura ein weiteres Video, dass sie in der heimischen Behausung zeigte. Frisch umgezogen und im Schatten war das Leben schon wieder leichter. Doch da stellte sich bereits das nächste Problem.

Denn Laura Müller hatte Hunger. Schließlich hatte sie den ganzen Tag über nur ein Brötchen gegessen. Nur gut, dass es mit Ehemann Michael dann ins Restaurant ging. Tag gerettet.

Ehemann Michael dagegen ist im Stress. Als neuer Juror bei DSDS hat er eine ganz besondere Aufgabe. Was er machen muss, liest du hier.