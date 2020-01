Michael Wendler: Laura ganz offen – „Es hat nicht so geklappt...“

Oh oh! Ein neues Jahr ist angebrochen und im Hause Michael Wendler ist schon wieder so einiges los.

Jetzt, wo Ex-Frau Claudia Norberg so langsam in Richtung Australien unterwegs ist (die Wendler-Ex nimmt bekanntlich am Dschungelcamp teil), scheint den Wendler das Umbau-Fieber gepackt zu haben.

Das zumindest beklagt seine junge Freundin Laura Müller in ihrer aktuellen Instagram-Story. Dabei wollte die 19-Jährige doch nur in Ruhe Werbung für wundervolle Lippenstiftfarben mit den klangschönen Namen „Cobracita“, „Caramelita“ oder „Zebra Zebra“ machen, als es plötzlich im Hintergrund zu Röhren anfängt.

Michael Wendler: Zu viel Lärm im Haus, Laura reicht's

Nein, keine Sorge, das war nicht der Brunftschrei von Michael Wendler, sondern lediglich seine Bohrmaschine. Ja, blödes Timing, dachte sich Laura wohl und beendete ihr kleines Werbe-Filmchen rasch. Doch was nun?

Michael Wendler ist nicht so leicht zu überraschen. Foto: lauramuellerofficial/instagram

Den Wendler zu überraschen, wäre eine tolle Idee, kam der 19-Jährigen in den Sinn. Also gedacht, gemacht. Blöd nur, dass das nicht so lief wie zuvor erhofft. Zwar schlich sich Laura Müller ninjagleich mit gezücktem Smartphone in den Nebenraum. Doch da wartete der Wendler auch schon auf seine junge Gespielin.

--------------

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Bürgerlich heißt der Sänger Michael Skowronek

Er ist ein deutscher Sänger und Songschreiber

Im März 2009 heiratete er auf Sylt seine Lebensgefährtin Claudia Norberg

Im April 2009 folgte die kirchliche Hochzeit auf Mallorca

Im Oktober 2018 gaben Wendler und seine Frau nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt

Seit Herbst 2018 ist Wendler mit der 19-Jährigen Laura Sophie Müller zusammen

-------------------

Laura Müller: „Es hat jetzt nicht so geklappt...“

Lauras Kommentar: „Es hat jetzt nicht so geklappt wie ich es mir gewünscht habe, er hat mich nämlich sofort erkannt.“ Nun ja. Vielleicht ja klappt's ja beim nächsten Mal.