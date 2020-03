Laura Müller: Offene Worte – „Sie hat sich für anderen Mann entschieden“

Sie sind DAS Traumpaar im deutschen TV- und Instagram-Geschäft: Laura Müller und Michael Wendler. Das zeigt das Paar auch offen und gern der ganzen Welt. Knutschfoto hier, Umarmung da. Natürlich durfte bei Laura Müller und Michael Wendler auch die eigene Soap nicht fehlen.

Auf TV Now kann man den beiden nun bei allem zusehen, was man eigentlich nie sehen wollte. Beim gemeinsamen Einkauf, dem Hausputz, Frühstück, Mittagessen, Abendbrot. Der Zuschauer ist vor nichts sicher.

Laura Müller plaudert pikantes Detail über Claudia Norberg aus

Und auch das ein oder andere pikante Detail wurde von Michael Wendler und seiner jungen Freundin Laura Müller quotenträchtig ausgeplaudert.

------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Derzeit tanzt sie bei Let's Dance mit Tanzpartner Christian Polanc

-------------------

Wir erinnern uns an das Dschungelcamp zu Beginn des Jahres. Als das Coronavirus noch nicht da und Deutschland keine größeren Probleme hatte, als eine Bombe, die Elena Miras platzen lassen wollte. Es ging um das Liebesleben von Claudia Norberg, der Ex-Frau von Michael Wendler und die Frage, wer denn nun wen verlassen habe. Der Wendler seine Frau, oder seine Frau den Wendler?

Laura Müller knallhart: „Die Beziehung war schon länger aus“

Und welche Rolle spielte eigentlich die damals erst 18-jährige Laura Müller in dem Beziehungswirrwarr? Norberg schob Laura den schwarzen Peter zu. Und die schoss in ihrer Doku knallhart zurück: „Die Beziehung war schon länger aus. Sie hat sich für einen anderen Mann entschieden und wenn man das macht, dann muss man dazu stehen und darf nicht mir vorwerfen, dass ich den Mann weggenommen habe.“

Michael Wendler und Claudia Norberg im Jahr 2014. Foto: imago images / Future Image

Rumms, da hat es geknallt. Und der Satz würde auch zu einer Szene aus dem 'Sommerhaus der Stars' passen. Dort hatte Michael Wendler seinerseits angedeutet, dass seine Ex nicht unbedingt immer nur ihn geliebt habe.

Laura Müller und Michael Wendler in Deutschland

Wegen Let's Dance hält sich das Promipaar derzeit in Deutschland auf. Zurück in die USA können sie aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf das Coronavirus ohnehin nicht. Doch so ganz an die Regeln der Isolation halten sich die beiden Turteltauben nicht - im Gegenteil. Der Wendler teilte ein Bild mit seiner blutjungen Freundin. Im Freien. Dementsprechend kritische Kommentare gab es - sogar Sido schaltete sich ein. Hier alle Infos.