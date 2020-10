Michael Wendler: Neuer Post nach Corona-Eklat – „So verliert man sein Gesicht“

Das Karussell um Michael Wendler dreht sich weiter!

Nachdem der Schlagersänger vor knapp drei Wochen seinen Rückzug aus der DSDS-Jury und gleichzeitig von Instagram bekannt gegeben hatte, verwirrt Michael Wendler jetzt mit einem neuen Lebenszeichen die Fans.

Michael Wendler: Überraschender Instagram-Beitrag

Mit großen Worten und kruden Corona-Verschwörungstheorien verabschiedete sich Michael Wendler Anfang Oktober aus der DSDS-Jury – und dem bis dahin häufig von ihm häufig genutzten Instagram-Account.

Weil der Mann von Laura Müller der Meinung ist, dass man auf dem Medium nicht seine freie Meinung äußern könne, wechselte der Wendler zur Nachrichten-App Telegram.

Das ist Schlagerstar Michael Wendler:

Der 48-Jährige heißt mit bürgerlichem Namen Michael Norberg, wurde mit dem Nachnamen Skowronek geboren

Er kommt aus Dinslaken

Sein erfolgreichster Song ist „Sie liebt den DJ“

Er war mit Claudia Norberg verheiratet, hat mit ihr eine Tochter namens Adeline

im Juni 2020 heiratete er Laura Müller

Er nahm an zahlreichen TV-Shows wie dem „Dschungeklcamp“, „Promi Big Brother“, „Schlag den Star“ und „Let's Dance“ teil

Doch offenbar scheint die Foto-App dem Wahl-Amerikaner zu fehlen. Denn nach fast vierwöchiger Abstinenz meldet sich der 48-Jährige jetzt auf seinem Account zurück, als wäre nie etwas gewesen.

So veröffentlichte der ehemalige DSDS-Juror in der Nacht zu Mittwoch (deutsche Zeit) ein Bild von ihm und seiner Ehefrau Laura, das die beiden in trauter Zweisamkeit zeigt und vermutlich in dem Haus des Paares aufgenommen wurde.

Michael Wendler: „Rudert da etwa jemand zurück?“

Während die 20-Jährige mit zugebundenen Haaren und im himmelblauen Oberteil mit geschlossenem Mund nur ein leichtes Lächeln andeutet, lächelt Michael Wendler selbstbewusst in die Kamera.

Das Foto ist lediglich mit einem kleinen roten Herz versehen – dafür hagelt es darunter jede Menge Kommentare:

„So verliert man sein Gesicht, Herr Wendler. Entweder weg von Instagram oder nicht...“

„Upps..Rudert da etwa jemand zurück? Da fehlt wohl der Geldeingang, was?“

„Telegram? Instagram? Egal!“

„Da braucht wohl doch wer Instagram-Aufmerksamkeit...“

Der „Sie liebt den DJ“-Interpret äußert sich nicht zu den Spekulationen – ob das Foto mit seiner Liebsten Laura nur eine kurzfristige Rückkehr zu alten Zeiten ist oder Michael Wendler seine Abkehr von Instagram tatsächlich bereut, bleibt offen.

Auch Laura Müller hat derzeit kein leichtes Spiel mit Instagram – nachdem sie sich kürzlich wieder als Influencerin versuchte, kam es zu folgenschweren Konsequenzen