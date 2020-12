Michael Wendler: Luxus-Kalender für Laura Müller – diese Aktion spaltet die Fans

Michael Wendler (48) stand in den letzten Monaten wegen kruder Verschwörungstheorien in Bezug auf die Corona-Pandemie massiv in der Kritik. Er verlor nicht nur interessante TV-Engagements, sondern auch einen lukrativen Werbevertrag.

Nun erregen Michael Wendler und seine Frau Laura Müller (20) wieder Aufsehen: mit teuren Geschenken in der Adventszeit.

Michael Wendler überhäuft Laura Müller mit Luxus-Artikeln

Die Instagram-Follower von Laura Müller staunen derzeit nicht schlecht. Seit dem 1. Dezember führt sie täglich vor, welche Luxus-Artikel sich in ihrem Adventskalender verbergen. Der selbstgebastelte Kalender stamme demnach von Ehemann Michael Wendler höchstpersönlich.

Und der muss es besonders gut mit seiner Frau gemeint haben. Schon am ersten Tag bekam Laura Müller mal eben das neue iPhone geschenkt, das bei Apple für bis zu 1.500 Euro verkauft wird.

Für seine Ehefrau Laura greift Michael Wendler offenbar tief in den Geldbeutel. Foto: picture alliance/dpa

Drei Tage später durfte sich die 20-Jährige über eine brandneue Handtasche von Louis Vuitton freuen. Das Modell, das Laura stolz vorführte, wird auf der offiziellen Webseite des Pariser Designerhauses für ebenfalls knapp 1.500 Euro angeboten.

Das ist Michael Wendler:

Michael Skowronek wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

In den 2000er Jahren brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Michael Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Michael Wendler: Sein Protz-Kalender wirft Fragen auf

Zum Nikolaustag musste es natürlich dann noch einen Ticken festlicher werden. Am 6. Dezember freute sich Laura Müller über Ohrringe in Weißgold mit 14-Karat-Diamanten im Wert von circa 1.650 Euro.

Innerhalb von neun Tagen lässt sich der Wert des Adventskalenders bereits auf einen Betrag von mehreren tausend Euro hochrechnen. Eine stolze Summe, die Laura sicherlich noch mehr Lust auf den 24. Dezember macht. Welches Geschenk sie wohl am Heiligabend erwarten wird?

Laura Müller und Michael Wendler sind seit August 2018 ein Paar. Foto: imago images

Der Inhalt des Luxus-Adventskalenders spaltet schon jetzt das Netz. Während sich die einen für Laura Müller freuen, fragen sich andere, wie man so viel Geld für den Inhalt eines Adventskalenders ausgeben kann. Ob Michael Wendler die Geschenke aber tatsächlich alle selbst bezahlt hat oder ob es sich hier nicht vielleicht auch um Werbeaktionen der Hersteller handeln könnte, ist ungeklärt.

Das steckt in den Adventskalendern der Promis

Laura Müller kann ihr Glück jedenfalls kaum fassen. „Mein Schatzi überrascht mich jeden Tag aufs Neue“, heißt es in der Instagram-Story der Influencerin.

Währenddessen freut sich Sarah Lombardi täglich über eine handgeschriebene Notiz ihres Verlobten Julian Büscher. Wohingegen Fünffach-Mama Danni Büchner den Kalender ihrer Kinder ganz klassisch mit Spielzeug von Barbie, Playmobil & Co. füllt, wie RTL berichtet.

Ein Protz-Kalender wie der von Laura Müller ist also selbst unter den Promis eine wahre Seltenheit. Vielleicht sollen die Geschenke Laura aber auch einfach von den schlechten Nachrichten ablenken. Vor wenigen Tagen beendete ihr Manager Markus Krampe die Zusammenarbeit mit dem Model. Mehr dazu hier >>>