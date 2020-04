Michael Wendler: Drei Gründe, warum Laura die Hochzeit SOFORT absagen muss

Ein Kommentar

Nun hat sie ihn also. Das Symbol ihrer Liebe. Das, worauf sie sich so lange gefreut hat. In einer mehr oder weniger romantischen Geste hat Michael Wendler seiner Laura während der „Let's Dance“-Proben die Frage aller Fragen gestellt.

Und hosianna Freunde, she say yes. Oder sayed. Wie auch immer. Wer möchte im Überschwang der Glücksgefühle schon über englische Grammatik streiten. Michael Wendler sicher nicht.

Michael Wendler und Laura Müller sind verlobt (und wir dürfen alle zusehen)

Worüber sich allerdings vortrefflich streiten lässt, ist der Sinn oder besser Unsinn dieser Vermählung. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die große Prinzessinnen-Barbie-Liebes-Rosen-Geschichte dürfte die Wendler/Müller-Hochzeit nicht werden.

Also Laura, bist du dir deiner Sache wirklich sicher? Willst du Wendlers Ehefrau Nummer zwei werden? Noch kannst du dich umentscheiden. Vielleicht helfen dir diese drei Argumente dabei:

Nummer 1: Auf ewig Nummer 2

Laura, die Nummer 1 scheint in deiner Beziehung zum Micha eine wichtige Rolle zu spielen. Er ist dein erster Freund. Mit ihm verbrachtest du dein erstes Mal. Er renovierte eure erste eigene gemeinsame Bleibe, weil du verständlicherweise nicht mit seiner Ex zusammenleben wolltest.

Doch hast du mal darüber nachgedacht, dass du immer nur Nummer 2 sein wirst? Er feiert mit dir Hochzeit Nummer 2. Solltest du ein Kind gebären, wäre es sein zweites. Mit dir bezieht er sein zweites Haus in Saus West Florrrrida. Irgendwie doof, oder?

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt er in seiner Wahlheimat Florida

--------------------------

Nummer 2: Ring-Imitationen auf Instagram und RTL-Kameras

Erinnere dich mal zurück Laura. So vor drei, vier Jahren, als du mit deinen Schulfreundinnen auf der beschmierten Tischtennisplatte auf eurem Schulhof saßt. Die Jungs kickten nebenan mit einer Bierdose. Spracht ihr da auch über die Zukunft? Über Männer? Vielleicht über eure Hochzeit?

Hast du da gesagt: Also meine Traumhochzeit wird von Sekunde 1 an von RTL aufgezeichnet, zudem heirate ich einen Schlagersänger, Nachahmungen meines Hochzeitsringes werde ich für 59 Euro bei Instagram verhökern und mein liebster Ort zu heiraten, ist eine Kapelle in Las Vegas, die mit drölfzig Fernsehkameras vollgestopft ist?

Falls ja. Vergiss einfach den Rest. Dann hast du alles richtig gemacht!

Falls aber nicht, ist hier Argument Nummer 3: Coronavirus

Laura, wir leben gerade in einer schwierigen Zeit. Kein Mensch kann dir sagen, inwieweit uns das Coronavirus dieses Jahr noch beschäftigen wird. In den USA scheint die Lage völlig außer Kontrolle.

+++ Michael Wendler mit bitterem Geständnis: „Große, große Schmerzen“ +++

Willst du echt in dieser Zeit heiraten? Denk dran, ein Schleier hat nicht den selben Effekt wie eine Atemschutzmaske. Und auch deine engsten Freunde, Verwandte, Weggefährten müssten wahrscheinlich zuhause bleiben. Schließlich braucht es in der Kirche Platz für das RTL-Team.