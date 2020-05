Michael Wendler: Irres Gerücht – wird ER der Trauzeuge von Laura Müller?

In weniger als drei Monaten wollen Michael Wendler und Laura Müller vor den Traualtar treten.

Für eine Hochzeit muss so einiges organisiert werden. Das Paar hat alle Hände voll zu tun, damit am 2. August die Hochzeitsglocken in Las Vegas läuten und Michael Wendler und Laura Müller sich das Ja-Wort geben können.

Michael Wendler: Wird ER Trauzeuge von Laura Müller?

Besonders über eine wichtige Frage muss sich jeder einzelne Gatte Gedanken machen: Wer soll Trauzeuge werden? Normalerweise sind das die Geschwister oder die besten Freunde. Doch Michael Wendler hat nun eine irre Idee, wer bei seiner Hochzeit mit der 19-Jährigen eine wichtige Rolle spielen soll: ausgerechnet Oliver Pocher!

Noch bis vor Kurzem haben sich der Schlagerstar und der Comedian öffentlich bekriegt, bis es zum großen TV-Duell kam. Nun scheint Friede, Freude, Eierkuchen zu herrschen, der 47-Jährige war beim Podcast des Entertainers und seiner Frau „Die Pochers hier!“ zu Gast.

Michael Wendler:

Michael Wendler wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

er ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) hielt sich 36 Wochen in den Charts

Michael Wendler nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's Dance

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

2020 will er seine Verlobte Laura im TV heiraten

Dort machte er die verrückte Idee öffentlich. Oliver Pocher scheint von der Idee alles andere als begeistert: „Ich der Trauzeuge von Laura? Gibt's da nicht ne beste Freundin oder irgendjemand anderen?“

Laura Müller, Michael Wendler, Oliver und Amira Pocher. Foto: imago images / Future Image

Amira Pocher legt Veto ein

Doch dann sagt er: „Wenn ich Laura so ans Herz gewachsen bin, dass ich ihr Trauzeuge bin, dann kann ich ja fast nicht nein sagen.“ Wirklich gut findet er die Idee aber nicht, wie im Laufe der Folge immer mehr klar wird. Und auch Ehefrau Amira hält davon nichts: „Ich glaube nicht, dass ich das möchte.“

+++ Michael Wendler: Ex Claudia datet Mann – als sie DAS hört, ergreift sie die Flucht +++

Wer also neben dem Teenager stehen wird, wenn er den Bund der Ehe mit Michael Wendler eingeht, ist noch unklar. So viel dürfte aber feststehen: Als Gäste werden Oliver und Amira Pocher wohl dabei sein. (cs)