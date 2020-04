Michael Wendler: Sogar Lidl lacht über den Sänger – „Ihr seid echt tiefenbescheuert“

Michael Wendler und Laura Müller heiraten.

Dass noch in diesem Jahr eine Hochzeit stattfinden soll, war schon seit einigen Wochen bekannt. Auch dass RTL die Trauung live begleiten wird, war schon durchgesickert.

Fehlte nur noch der Antrag, denn den gab es noch gar nicht, als die Vertragsgespräche stattfanden. Seit wenigen Tagen ist dieser Punkt aber nun auch abgehackt. Der Wendler hat gefragt, seine blutjunge Freundin hat „Ja“ gehaucht. Friede, Freude, Eierkuchen.

Michael Wendler: Discounter Lidl macht sich lustig

Ja, die anstehende Hochzeit von Michael Wendler ist in aller Munde. Sogar Discounter Lidl schaltet sich ein - und macht sich über den Schlagersänger lustig.

Lidl bietet in dieser Woche Möbel an, unter anderem ein Regal. Dazu schreibt der Discounter bei Facebook: „Good Morning in se morning! Laura und Michael haben sich verlobt! Das ist dir Regal? Dann schau jetzt in unserem Onlineshop vorbei!“

Im Bild selbst heißt es: „Laura say yes and we say: Regal.“ Hintergrund: Als Michael Wendler die Verlobung verkündete, unterlief ihm ein peinlicher Fehler. Denn auf Englisch schrieb der 47-Jährige unter seinen Post bei Instagram, in dem er die Verlobung verkündete: „She say yes, she say yes.“ Streng genommen hätte es: „She said yes“ heißen müssen (mehr dazu hier). Aber (R)egal - dachte sich nun auch Lidl.

User lieben Lidl-Post

Eine Reaktion auf die Verlobung des ungewöhnlichen TV-Paars, eine Anspielung auf Michael Wendlers Song „Egal“, der derzeit durch die Decke geht, dazu die berühmte Begrüßungsformel des „Sie liebt den DJ“-Interpreten - die Social-Media-User lieben es.

Wollen bald heiraten: Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images / Revierfoto

Eine Auswahl an Kommentaren:

Schon aufgrund dieser Werbung müsste ich jetzt unbedingt ein "REGAL" bei euch kaufen.

Einfach mal wieder genial

Geilste Werbung ever von euch

Ihr seid echt tiefenbescheuert bei Lidl. Genau mein Humor

Wann Michael Wendler und Laura Müller vor den Traualtar treten werden, ist noch nicht bekannt. So viel steht fest: Es soll noch in diesem Jahr so weit sein. (cs)