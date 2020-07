Michael Wendler und Laura Müller lassen die Hochzeits-Bombe platzen – jetzt ist klar, dass…

View this post on Instagram

Heute Mittag amerikanischer Zeit (UTC -4) haben wir beide JA gesagt😍 Wir haben nun standesamtlich in meiner neuen Heimat Florida geheiratet und sind überglücklich❤️ Mein erster Tag als Micha’s Frau😍😍😍 aaaahhhhh ich liebe meinen Mann so sehr @wendler.michael ❤️❤️❤️❤️ Wir freuen uns schon heute auf die kirchliche Hochzeit mit der Familie und Freunden!❤️ Zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus😍