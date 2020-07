Michael Wendler: Krasse Schönheits-Beichte – der Wendler verrät: „Ich hab mal...“

Bei Michael Wendler und Laura Müller steht bald die große Traumhochzeit an. Deswegen legt der Schlagersänger sich unters „Messer“.

Doch bevor es losgeht, haut Michael Wendler noch eine krasse Beichte raus.

Michael Wendler ganz offen gegenüber Schönheits-OPs

In der Doku-Soap „Laura und der Wendler – jetzt wird geheiratet“ begleitet der Fernsehsender Vox das Liebespaar bei den Vorbereitungen für die große Hochzeit in Las Vegas.

Für seine Laura will Michael Wendler an dem besonderen Tag natürlich nochmal extra schön aussehen. Deswegen hat der „Egal“-Sänger sich dazu entschieden, eine Verschönerung vorzunehmen.

--------------------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Der Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

---------------------------

Gemeinsam mit Laura Müller geht’s zum Schönheits-Doktor. Dort steht eine Hydrafacial-Behandlung an. Bei diesen Behandlungen werden abgestorbene Hautzellen abgetragen und Unreinheiten aus den Poren gesaugt. Gleichzeitig wird die Haut mit wohltuenden Antioxidantien, Peptiden, Vitaminen und Hyaluronsäure versorgt. Die Kosten betragen zwischen 150 bis 250 Euro.

Michael Wendler und Laura Müller haben im Juni standesamtlich geheiratet. Foto: imago images/Revierfoto

+++ Michael Wendler: Ehefrau Laura mit süßer Offenbarung – „Ich bin...“ +++

Botox-Beichte vom Wendler

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Michael Wendler verschönern lässt. In der Doku verrät er ganz offen: „Ich hab mal Botox machen lassen und das hat auch sehr viel gebracht. Da bin ich wirklich kein Feind.“

+++ Laura Müller: Fans reiben sich verwundert die Augen – hat sie etwa schon ...? +++

Und sagt weiter: „Ich sag, wenn man sich verbessern kann oder es medizinisch sogar notwendig ist, sollte man das auf jeden Fall machen.“ Auch Laura ist froh über Michaels Ansichten: „Ich hab sehr Glück. Michael ist ein sehr gepflegter Mann.“

---------------------------

Mehr zu Laura Müller und Michael Wendler:

Michael Wendler: Nach Hochzeit mit Laura Müller – Tochter Adeline will weg

Michael Wendler: Krasse Ansage an Laura Müller – „Dein Papa ist..!“

Michael Wendler: Laura Müller mit erschreckender Beichte – „Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer…“

---------------------------

Mit dem Ergebnis der Hydrafacial-Behandlung ist Michael Wendler sehr zufrieden. Sein Fazit: „Es ist tatsächlich so, dass Männer sich gerade auch im Nasenbereich nicht so pflegen, viel Talk in den ganzen Poren haben und bei mir war das sehr ausgeprägt. Das konnte man dann aber durch so einen komischen Apparat beheben. Es hat was gebracht. Man merkte schon, dass die Nase leichter wurde und es besser aussah.“ (fs)