Michael Wendler: Tochter Adeline mit klarer Meinung zu Laura – „Ich hoffe...“

Sie wächst und wird immer erwachsener. Nein, damit ist jetzt nicht die Liebe von Michael Wendler und Laura Müller gemeint. Auch wenn das sicherlich von den beiden so beschrieben würde. Damit ist nun ausnahmsweise Adeline, die Tochter von Schlagersänger Michael Wendler, gemeint.

Adeline, gerade mal ein Jahr jünger als die Zukünftige des Popschlager-Königs, scheint ihrer Stiefmutter nacheifern zu wollen und entdeckt nun immer mehr die Vorzüge der sozialen Medien für sich. Nette Kommentare, hübsche Geschenke, gut bezahlte Kooperationen: Instagram kann einige Vorteile bieten. Das weiß nicht nur Laura Müller.

Michael Wendler: Tochter Adeline mit klarer Meinung zu Laura Müller

So zeigte sich Adeline Norberg, so der ganze Name der Tochter von Michael Wendler und Claudia Norberg, nun recht sinnlich auf der Social-Media-Plattform. Lockiges blondes Haar, Schmollmund, verführerischer Blick in die Ferne.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Außerdem tanzte sie bei der RTL-Show „Let's Dance“

Noch in diesem Jahr steht die Hochzeit mit Michael Wendler an

Adeline hat den Instagram-Blick schon gut drauf. Klar, dass einige Follower der 18-Jährigen den Vergleich mit Laura Müller ziehen. Ein Vergleich, den Adeline aber gar nicht mal so gerne sieht.

Adeline Norberg nach Fan-Kommentar beleidigt

So schreibt ein Fan der 18-Jährigen: „Du wirst Laura immer ähnlicher. Ich hoffe, du findest dich bald. Du bist nämlich eine ganz Tolle.“ Eigentlich ein nettes Kompliment. Nicht jedoch für Adeline: „Vielen Dank. Jedoch hoffe ich, dass die Leute aufhören, mich mit Laura zu vergleichen. Ich habe Laura so gern, trotzdem sind wir unterschiedlich.“

Ohh, da scheint der Sympathisant einen wunden Punkt getroffen zu haben. Irgendwie auch logisch. Wer möchte schon gerne mit seiner Stiefmutter verglichen werden?