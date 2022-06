Michael Wendler: Knutsch-Foto mit Laura Müller – was sie zeigt, könnte protziger nicht sein

Damit hätte vor einigen Jahren wohl noch niemand gerechnet: Schlagerstar Michael Wendler heiratete am 19. Juni 2020 wieder – ausgerechnet die damals 19-jährige Laura Müller. Am Wochenende feierte das Paar bereits seinen zweiten Hochzeitstag.

Und wie schon zuvor, wollten Michael Wendler und Laura Müller ihre Fans an solch einem intimen Moment teilhaben lassen. Dafür postete das einstige Playboy-Covergirl ein Knutsch-Foto von sich und ihrem Liebsten. Doch eine Sache sticht auf dem Bild sofort ins Auge.

Michael Wendler: Skurriles Knutsch-Foto mit Laura Müller

Ihre standesamtliche Trauung war eigentlich alles andere als romantisch. In Florida wurde ihre Standesbeamtin via Videocall zugeschaltet, den Termin bekamen sie nur Stunden vorher. Ihrer Liebe tat das aber offenbar keinen Abbruch, wie das neueste Foto zum zweiten Hochzeitstag zeigt. Liebevoll schmiegt sich Laura an Michael, drückt ihre Lippen auf seine. Doch der Kuss ist beim Anblick des Bildes gar nicht der Hingucker. Vielmehr sind es die Luxusartikel der 21-Jährigen.

Michael Wendler: Drei Fakten über den Sänger:

Michael Wendler ist in Dinslaken aufgewachsen

Mit dem Song „Sie liebt den DJ“ wurde der Sänger berühmt

Der Wendler ist mit Laura Müller verheiratet

Laura Müller: Frau von Michael Wendler zeigt Proll-Details

So hält sie eine Dior Tasche in der Hand, in Fashion-Fachkreisen auch als Lady Dior Micro Tasche bekannt. Ihr Wert: 2.900 Euro! Außerdem trägt Laura Müller eine Sonnenbrille von Saint Laurent für über 200 Euro. Nicht zu vergessen die Shoppingbags der Luxusmarke Fendi im Hintergrund.

Keine Frage: Michael Wendlers Ehefrau genießt in Florida, wo die beiden wohnen, das Luxusleben pur. Ob sie sich die teuren Labels selbst gekauft hat, bleibt ihr Geheimnis. Mittlerweile dürfte Laura Müller mit diversen Werbedeals aber das eine oder andere Sümmchen aufs eigene Konto gepackt haben…

