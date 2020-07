Michael Wendler und Laura Müller dekorieren Haus um – ein Zimmer nur zum ...

Großes Hin und Her bei Michael Wendler und Laura Müller!

Zuerst zog Laura Müller von Tangermünde (Sachsen-Anhalt) zu ihrem Schatzi nach Cape Coral, Florida. Doch dann entschied sich das Paar, nicht weiter in dem Haus, das Michael Wendler schon mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg bewohnte, leben zu wollen.

Michael Wendler und Laura Müller: Ewiges Hin und Her

Die beiden kauften ein neues Anwesen, renovierten es gemeinsam mit den Eltern der 19-Jährigen. Doch dann entschieden sich die Turteltauben wieder um. Das Haus gefiel ihnen irgendwie doch nicht, weshalb es abgerissen werden soll, eine neue Villa soll gebaut werden.

So weit, so gut. Doch durch die sich ständig ändernden Pläne muss das Ehepaar, das seine kirchliche Hochzeit wegen Corona verschieben musste, nun weiter im Ehehaus vom Wendler und seiner Ex leben. Claudia Norberg hatte sogar noch ein eigenes Schlafzimmer in den vier Wänden.

Claudia Norberg wohnte auch nach der Trennung noch bei Ex-Mann Michael Wendler und seiner Freundin Laura Müller. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Doch damit ist jetzt Schluss. Wie Michael Wendler und Laura Müller in ihrer Doku „Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet“ verraten, wird der Raum umfunktioniert.

--------------

Das ist Michael Wendler:

Er wurde 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek geboren

Er ist gelernter Speditionskaufmann

nach 20 Jahren Beziehung heiratete er Claudia Norberg

die beiden haben eine gemeinsame Tochter, Adeline (* 2002)

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Seit 2016 lebt Wendler in seiner Wahlheimat Florida

Im Juni 2020 heiratete er Laura Müller standesamtlich in den USA

--------------

Michael Wendler und Laura Müller: Schlafzimmer wird jetzt ein ...

Zuerst hätte daraus ein Bügelzimmer werden sollen. Doch nun haben die beiden eine andere Idee. Der Teenager erklärt: „Wir haben überlegt, ob es vielleicht ein Raum wird, wo wir als Influencer unserer Arbeit nachgehen werden.“

--------------

Mehr zu Michael Wendler und Laura Müller:

Michael Wendler macht Laura Müller vor Hochzeit Ansage: „Dein Papa ist...“

Laura Müller verrät skurriles Diätgeheimnis: „Ich habe ...“

Michael Wendler und Laura Müller lassen die Hochzeits-Bombe platzen – jetzt ist klar, dass…

--------------

Als Influencerin startete Laura Müller im vergangenen Jahr richtig durch. Fast 600.000 Nutzer folgen ihr mittlerweile bei Instagram. Und auch Michael Wendler hat darin wohl einen neuen Job gefunden.

Ob man als Influencer aber wirklich ein eigenes Zimmer braucht? (cs)

„Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet“ kannst du bei TV Now anschauen.