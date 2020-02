Michael Wendler: Es ist offiziell bestätigt! Er und seine Laura Müller (19) haben es getan

Jetzt wird es wirklich ernst! Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller genießen schon seit Wochen die Sonne in Florida. Kurz nach seinem Konzert in Oberhausen im November 2019, um genau zu sein. Jetzt gibt es eine offizielle Bestätigung, auf die ihre Fans sicher schon lange gewartet haben.

Wie sieht ihr Alltag in Florida aus? Was machen Michael Wendler und seine jüngere Hälfte eigentlich den ganzen Tag dort? Diese und andere Fragen werden nun von RTL beantwortet.

Der Sender hat eine Doku über das wohl meist diskutierte Paar des vergangenen Jahres gedreht.

Schon am 21. Februar soll die Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ auf TVnow zu sehen sein, am 29. Februar dann um 00.30 Uhr im TV laufen. Und wie der Name schon verrät, wird es wohl einige Liebesmomente aus den USA zu sehen geben. Und nicht nur das.

Michael Wendler und Laura Müller. Foto: imago images / Revierfoto

Michael Wendler und Laura Müller: Neue Doku im Februar

Lauras Eltern kommen extra zu Besuch, schauen sich das Liebesspektakel zwischen ihrer Tochter und dem Schlagerstar aus nächster Nähe an. Und auch das neue Haus, das Michael Wendler extra für seine Laura und sich gekauft hat, wird Thema sein.

Michael Wendler hat ein neues Haus gekauft. Foto: imago images / Revierfoto

Einen ersten Einblick in das neue Doku-Geschehen lieferte Michael Wendler vor wenigen Tagen selbst – und zeigte bereits erste Momentaufnahmen vom Filmset. (>>> hier mehr dazu)

Schaltet sich Oliver Pocher wieder ein?

Jetzt fragt man sich allerdings: Liefern die neuen Szenen wohl wieder neuen Content für Oliver Pochers wendlersche Parodien? Der Comedian ist aktuell schließlich vor allem wegen seiner witzigen Nachahmungen des Power-Paares im Gespräch. Nicht gerade ein Offensive, die Michael Wendler befürwortet.