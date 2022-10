Michael Wendler und Laura Müller: Trauriger Anblick – „Wir sind alle geschockt“

„Ian“ hat am Mittwoch (28. September) als Hurrikan der Stufe vier und mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde Florida getroffen. In der Wahlheimat von Michael Wendler und seiner Frau Laura Müller, die die USA bereits seit einigen Jahren ihr Zuhause nennen, hinterließ der Sturm eine Schneise der Verwüstung.

Wurde auch das Haus von Michael Wendler und seine Liebste von „Ian“ erwischt? Das wollten laut Laura Müller unzählige Fans von ihr wissen. Auf Instagram meldete sie sich und sorgte für traurige Einblicke.

Michael Wendler und Laura Müller wegen Hurrikan „Ian“ in Gefahr?

Hurrikan „Ian“ hat übel in Florida gewütet. Die Behörden hielten sich am Donnerstag zwar mit Schätzungen zur Zahl der mutmaßlichen Todesopfer zurück, doch es besteht kein Zweifel, dass der Sturm Menschenleben gefordert hat. „Dies könnte der tödlichste Hurrikan in der Geschichte Floridas sein“, erklärte Präsident Joe Biden.

Michael Wendler und Laura Müller leben in Florida – dem US-Bundesstaat der am Donnerstag heftig von Hurrikan Ian getroffen wurde.

Doch wie haben Michael Wendler und Laura Müller die schlimmen Stunden erlebt? Das wollten Laura Müllers Fans von ihr wissen. Die 22-Jährige reagierte mit einer Insta-Story auf die vielen Nachfragen.

Hurrikan „Ian“ wütete in Florida – nun nähert er sich South Carolina

„Hurricane Ian ist gestern direkt über Cape Coral und Umgebung gezogen. Ich bekomme unzählige Fragen und wollte nur kurz ein Update geben. Uns geht es gut aber die Schäden sind gigantisch“, erklärt sie. Boote seien zerstört worden, die Ampeln nicht mehr intakt oder überhaupt nicht mehr da. Gefahr gehe auch von den Stromkabeln aus, die auf den Straßen lägen, Strommaste seien zerbrochen oder umgeknickt.

„Ich drücke jedem hier die Daumen gut über die Zeit zu kommen. Es gibt schon mehr als 24 Stunden kein Wasser, keinen Strom und bei uns nicht mal mehr Netz. Supermärkte und Tankstellen sind geschlossen, aber mittlerweile trudeln unzählige Rettungsfahrzeuge ein, um zu helfen“, fährt Laura Müller mit der heftigen Schilderung über die Zustände in dem US-Bundesstaat fort.

Laura Müller veröffentlicht Video – es zeigt die Verwüstung in Florida

Ein aus dem Auto gefilmtes Video zeigt umgefallene Bäume oder Palmen ohne Palmwedel, Strommasten, die kurz vor dem Umkippen sind, ausgefallene Ampeln über einer Kreuzung und ein Boot, das zur Seite gekippt ist. „Dieser Hurricane war wirklich heftig und ich glaube, wir sind alle ziemlich geschockt“, so Laura abschließend.

Die Influencerin und der ehemalige Schlager-Sänger scheinen wohlauf zu sein, doch auch ihnen steckt der Schreck in den Knochen. Ausgestanden ist der Hurrikan aber noch nicht, sondern stattdessen nach South Carolina weitergezogen. Präsident Biden hat für den Ostküstenstaat den Notstand ausgerufen. Am frühen Freitag war „Ian“ bereits vor der Küste von South Carolina angekommen und hat sich dem Bundesland seither immer weiter genähert. (mit dpa)